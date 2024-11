– Mi vezetők már korábban is szembesültünk a problémával, de mert jöttek az eredmények, nem adtunk hangot a véleményünknek; ne feledjük, ha hétvégén is nyertünk volna, most éllovasok lennénk – jegyezte meg Naményi Márk. - Hogy mire is gondoltunk, és most mire a trénerünk, aki mindig, mindenkinek a szemébe elmondja a véleményét? Nem elsősorban a bajnoki fellépésekre, hanem inkább az edzésmunkára, annak intenzitására. Néhányan ugyanis nem teszik oda magukat a pályán, sem a gyakorlásokon, sem pedig éles helyzetekben, egyszerűen nem teljesítenek jól, noha profik, akik pénzt kapnak a munkájukért. Magyarán nem hozzák azt a nívót, amit elvárnánk tőlük. Emiatt a keretben volt is egyfajta egészségesnek mondható feszültség, a jobban teljesítők időnként hangot adtak nemtetszésüknek a sorból kilógott társaiknak. A hét elején valamennyi sportolónkkal egyenként elbeszélgettünk, értékeltük az eddigi produkcióját, s akinél indokoltnak láttuk, annak jeleztük, hogy a jövőben sokkal többet várunk el tőle. Szerintem valahol mindenki tisztában volt a gondokkal, így ígéreteket kaptunk, hogy eztán sokkal jobban odateszik magukat a pályán. Reméljük, hogy ezen fennakadásokról a folytatásban már csak múlt időben beszélhetünk. Nem vitás, majd’ mindenkitől komoly fejlődést várunk el. Engem nem elégít ki a tabellán elfoglalt jelenlegi pozíciónk, vagyis szeretném, ha mások is magasabb célokat akarnának megvalósítani.