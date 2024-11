A Veszprém Megyei Asztalitenisz Szövetség által szervezett és támogatott Megye II. csapatbajnokság második fordulója zajlott. Füle Tibor, a Veszprém Megyei Asztalitenisz Szövetség (VMASZ) elnökségi tagja, a Herend Pingpong SE elnöke örömmel nyilatkozott a verseny céljáról és jelentőségéről: A mai napon a 2024-2025-ös szezon második fordulóját rendezzük, ahol hét csapat küzd az első helyekért.

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Asztalitenisz-bajnokság utánpótlás

A szezon őszi és tavaszi fordulókból áll, és a terveink szerint idén még egy fordulót játszunk majd, hogy lezárjuk az őszi szakaszt. A csapatok jellemzően minden fordulón részt vesznek, bár sajnos ma kettővel kevesebb jelent meg. Az amatőr versenysorozat népszerűsége töretlen, és a torna lehetőséget ad minden korosztálynak, hogy megmérettesse magát a megyei szintű bajnokságban. Füle Tibor kiemelte: a részvételhez versenyzői engedély szükséges ugyan, de teljes mértékben amatőr bajnokságról beszélünk. A mezőny rendkívül vegyes, a tornán megjelentek között minden korosztály képviseltette magát, a fiatalabb utánpótlástól kezdve az idősebb sportolókig találhatók itt lelkes pingpongosok. A versenyzők száma rugalmasan változik a szezon során, mivel a betegségek és egyéb kihagyások miatt új tagok is beléphetnek a csapatokba. Bár a résztvevők többsége férfi, Tibor örömmel jegyezte meg, hogy egy-két női játékos is részt vett a versenyen, és reményét fejezte ki, hogy a jövőben még több lány csatlakozik majd a bajnoksághoz.

Asztalitenisz-bajnokság a lányoknak is lehetőséget ad indulni

Fotó: FULOP ILDIKO

A tornát két helyszínen szokták rendezni: a Várpalotai Bányász SE és a VASE (Veszprémi Asztalitenisz SE) edzéshelyszínén; most Veszprém adott otthont a megmérettetésnek. Füle Tibor szerint a bajnokság idén is sikeresnek ígérkezik, hiszen a játékosok szívesen vesznek részt az amatőr küzdelemben, ahol nemcsak a győzelem, hanem a közös élmények és baráti találkozások is fontosak.

Az esemény igazi közösségi élmény, ahol minden résztvevő lelkesedéssel és sportszeretettel áll asztalhoz. Ahogy a versenyzők küzdelme folytatódik, a Megye II. csapatbajnokság ősszel még egy fordulóra vár, mielőtt a téli szünetre vonulnak, hogy tavasszal újult erővel térjenek vissza a tornaterembe.