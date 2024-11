A kézilabda Magyar Kupa harmadik fordulójában a hozzá hasonlóan szintén NB I-es Komlóra látogatott a Balatonfüredi KSE, amely most kapcsolódott be az idei sorozatba. Nem tartott sokáig sajnos a kupaidény, hiába játszott a meccs nagy részében eredményesen a Füred, jött egy komoly hullámvölgy és komlóiak fordítottak. A 39. perctől, ekkor 16-20 volt az állás, egészen az 50. percig nem talált a kapuba a BKSE, a kézilabdában nagyon ritka egy ilyen hosszú leblokkolás és természetesen meg is bosszulta magát. A meccs vége 28-26 lett, így a baranyaiak jutottak tovább a következő körbe.

A Balatonfüredi KSE alulmaradt a Komló otthonában, ez pedig azt jelentette, hogy a Balaton-partiak elbúcsúztak a Magyar Kupa idei szezonjától.

Fotó: Fülöp Ildikó/archív

Balatonfüredi KSE: búcsú a kupától

Carbonex-Komló – Balatonfüredi KSE 28-26 (11-14)

Komló, 400 néző. V.: Kiu G., Kiu T. Balatonfüredi KSE: Deményi, Andó (kapusok), Kovács B. 2, Szretenovics 1, Varga M. 1, Bóka 1, Rozman 6, Szmetán M. 2, Németh B. 1, Szöllősi B. 4, Simotics 1, Klucsik 1, Melnyicsuk 1, Kljun 2, Hornyák P. 1, Urbán-Patocskai 2 (2).

A hazaiak legeredményesebbjei: Jerkovic 7 (2), Borsos 5.

Kiállítások: 10, ill. 10 perc.

Hétnéteresek: 4/2, ill. 3/2.