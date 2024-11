CYEB-Budakalász–Balatonfüredi KSE 29-30 (15-14)

Budakalász, 400 néző. Vezette: Fekete, Hajdu.

Budakalász: VÁCZI 1 – Varjú 3, Papp 1, Dávid, MIKHALIN 5, JURIC-GRGIC 6 (2), KOVÁCS D. 4. Csere: Tóth M. (kapus), JUHÁSZ 5 (1), Tyiskov 1, Varga Mihály 1, Polcar 2. Edző: Csoknyai István.

Balatonfüred: DEMÉNYI – Hornyák 1 (1), Kljun, Varga Máté, Simotics 2, SZMETÁN 4, BÓKA 4. Csere: Andó (kapus), Sretenovic 2, ROZMAN 8, URBÁN-PATOCSKAI 5 (2), Németh B. 2, Szöllősi, Klucsik 2, Fekete. Edző: Kis Ákos.

Kiállítások: 14, ill. 4 perc.

Hétméteresek: 3/3, ill. 4/3.

Izgalmas csatára volt kilátás, mert az utolsó előtti helyezettnek égető szüksége lett volna a pontokra – hogy elmozdulhasson a veszélyzónából –, míg a vendégek tovább akarták nyújtani a négy veretlen bajnokiból álló szériájukat. Pontatlanságokkal és kihagyott helyzetekkel indult a derbi, a BKSE is nehezen kapott lábra (1-3), aztán a 9. percben már a hazaiak álltak jobban (4-3). Egymás hibáiból is éltek a felek, a támadásokat nem mindig fejezték be jól, ennek megfelelően fej fej mellett haladtak (7-7). A tópartiak csak oly’ módon tudták érvényesíteni az akaratukat, hogy általában két góllal elléptek (9-11), ám fertályóra után a védekezésükkel is akadt probléma (11-11). Kis Ákos edző ekkor unta meg, hogy az övéiből hiányzik a magabiztosság, a kellő lendület (13-14), a budakalásziak viszont még a nagyszünet előtt bizonyították, hogy az élvonalban miért számítanak régóta középcsapatnak (15-14).

A fürediek a fordulás után sem lélegezhettek fel, a gépezetükben a második félidő elején is csikorogtak a fogaskerekek (17-15), aztán látva szakmai stábjuk arcán a hiányérzetet, rövid időre figyelmesebb „műsort szolgáltattak” (17-18). Ám nem sikerült teljes mértékben rendezni a soraikat, noha ezt a vetélytárs tálcán kínálta fel nekik azzal, hogy a sportolói egyre-másra kapták a kétperces büntetéseket (19-19). A vendégek 20-20-ig nem tudták kihasználni az emberelőnyöket, akkor aztán ritmust váltottak és úgy tűnt, megroppantják a magát addig jól tartó másik oldalt (20-24). Közben Németh piros lapot kapott, ám a rövid közjáték ellenére az 52. percben eldőlni látszott a párharc (22-27). A hazaiak a végjátékban nagy nyomást helyeztek Bókáékra, akiket a hátralévő időben alaposan megizzasztottak (27-29). A múlt heti, gyöngyösi iksz után újra ott lógott a levegőben a meglepetés, ám a nehéz kalászi pályán Rozman újabb bombája pontot tett minden lényegi kérdésre, a BKSE végül elérte a célját.