Balatonfüredi KSE–Dabas KC 29-25 (16-13)

Balatonfüred, 400 néző. Vezette: Bíró, Kiss. Balatonfüred: DEMÉNYI – HORNYÁK 4 (3), Kljun 1, Szmetán M. 3, Simotics 1, Varga M. 3, BÓKA 7. Csere: Andó (kapus), Sretenovic, ROZMAN 4, Németh B., Szöllősi, Klucsik 2, URBÁN-PATOCSKAI 4 (1). Edző: Kis Ákos.

Dabas: Pallag – Horvat, FEKETE 4, GARAJSZKI 4, Koller, ZDOLIK 8 (3), Ág 1. Csere: Nagy T. (kapus), Bálint 2, Dobrkovic 2, Bognár, TÖRÖK 4, Tisza. Edző: Tomori Győző.

Kiállítások: 4, ill. 4 perc.

Hétméteresek: 4/4, ill. 4/3.

Az utolsó előtti helyezett jó ómennek tartotta, hogy az előző két idegenbeli fellépésén „ikszelt”, ám a sérült beállójukat, az orosz Vasilevet nélkülöző tópartiak elhessegették maguktól a gondolatot, hogy a másik oldal bravúrra készül, s kötelezőnek vette a pontok begyűjtését. Gólzáporral indult a bajnoki, az ötödik percben négy–négy állt az eredményt jelző táblán, ami jelezte, hogy az addigi pontvesztések veszélyessé tették a nehéz helyzetben lévő riválist. A védelmek egyik oldalon sem jeleskedtek, az első védést a tizedik percben jegyezhettük fel (5-6), aztán a felek mintha levették volna a lábukat a tövig nyomott gázpedálról. Közben a hazaiak rövid időre visszavették a vezetést (7-6), de Kis edző hamarosan mégis időt kért, mert megelégelte, hogy a találkozón az övéi nem igazán képesek megmutatni a karakterüket, és nem tartják be a taktikai utasításokat (8-9). Később újra fordított a csapata (11-10), amely lassan lendületbe került – az egymással vetélkedő szélsői és a feljavult Deményi kapus jóvoltából (14-10). A vetélytárs szerencsére pontatlanná vált és a nagyszünet előtt hosszú gólcsendre is ítéltetett.

A BKSE fordulás után is tartotta három-négy gólos előnyét (19-15), de az évadban még diadal nélkül álló vendégek próbálták megnehezíteni a dolgukat, ami olyan jól sikerült nekik, hogy az exfüredi Zdolik vezérletével a 39. percben kiegyenlítettek (19-19). A sokat hibázó fürediek messze kerültek a csúcsformájuktól, az eredmény jó ideig nem is változott, az volt a kulcskérdés, hogy erről a pontról ki tud előbb elmozdulni. Az ellen némi lépéselőnybe került, mivel akadozott Németh Balázsék támadójátéka, nagy erőket kellett tehát mozgósítani, hogy újra forduljon az állás (21-20). A remek napot kifogó Bóka révén ismét jobban álltak a mieink, igaz, megnyugodni nem lehetett, a dabasiak ugyanis bizonyították, hogy többre hivatottak a tabellán elfoglalt pozíciójuknál (22-23). Öt perccel a lefújás előtt – miközben hol az egyik, hol a másik csapat vezetett – Kis Ákos megint magához hívta az övéit (24-25), s noha nem tudni, hogy mit mondott a tanítványainak, azok a hátralévő időt öt–nullára hozták, így ha nem is könnyen, de megnyerték a hullámzó mérkőzést.