A hatodik helyezett tópartiak múlt héten egy már megnyert bajnokit engedtek ki a kezükből, tíz perccel a lefújás előtt öt góllal vezettek, de a HE-DO B.Braun Gyöngyös a véghajrában kiegyenlített (30-30). Az orosz beállójukat, Denis Vasilevet hosszú időre elveszítő füredieket az első félidőben pontatlanságok jellemezték, a kábulatukból lassan ocsúdtak, idő kellett ahhoz, hogy érződjön rajtuk az átütőerő. A fordulás után már jobban iparkodtak, magabiztosabbak lettek, ám a sokáig az eredmény után futott vetélytársuk nem mondott le arról, hogy meglepetést szerezzen: szinte a semmiből feltámadtak és hullámvölgybe lökték a vendégeket.

A fürediek szombaton a Budakalász vendégei lesznek

Fotó: Fülöp Ildikó

A kalásziak jelenleg tizenharmadikak, csak két diadaluk van – a Carbonex-Komló és a Dabas KC ellen –, igaz, nem árt megjegyezni: a győriektől és a balatonbogláriaktól egy-egy, míg a pestszentlőrinciektől és a ferencvárosiaktól csupán két-két góllal kaptak ki. Mivel több ellenfelüket is alaposan megizzasztották, alighanem most is nagy csatára van kilátás. Az ősszel Varjú Martin, Juric-Grgic Josip, Juhász Ádám és Kovács Dominik góljaira alapozó, a mifelénk különösebb bemutatásra nem szoruló Csoknyai István edző gárdája nehéz helyzetben van, és hogy javítson a pozícióján, égető szüksége lenne minden pontra. A mieink viszont az Omszki-tó mellett is szeretnék elérni a céljaikat, így nem engednék, hogy a másik oldal átlépje az árnyékát.