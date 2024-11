A 25 esztendős irányító-lövő tavaly nyáron intett búcsút az akkor még élvonalbeli Fejér-B.Á.L. Veszprémnek, ahol tíz évet húzott le, s az egyletben és annak jogelődjeiben, valamint korosztályos csapataiban 1613 gólt lőtt. A három NB I-es idényében 577 találatot jegyző játékos akkor a hazájában hajdanán kétszeres bajnok és háromszoros kupagyőztes mindeniekhez kötelezte el magát – két évre –, ám tavaly novemberben elszakadt a keresztszalagja. Az addigi 13 fellépésén 40 gólt szerzett sportolónak akkor és ott véget ért az idénye, de mert hosszú kihagyását követően jól sikerült a rehabilitációja, ősszel csatlakozhatott a társaihoz. Csakhogy a német vezetőedzőjük inkább a posztrivális honfitársainak adott inkább lehetőséget, ami alaposan elkedvetlenítette kézilabdázónkat.

– Hiányérzet és csalódottság is van bennem, mivel nem igazán tudtam megmutatni magam, a képességeimet, így képtelen voltam a jelenleg negyedik helyen álló együttes meghatározó emberévé válni – mondta az Európa Liga (EL) 2022/2023-as idényének legjobb újonca. – Pedig egy ideje már teljes intenzitással gyakoroltam, jó állapotban voltam, ám a trénerünk nem számolt velem, azt éreztette, hogy nem bízik bennem. Idővel persze beleuntam a kevés lehetőségbe és jeleztem az elöljáróknak, hogy szívesebben folytatnám másutt a pályafutásomat. A szerződésbontás után nagyon megörültem a tatabányaiak megkeresésének, remélhetőleg náluk többet játszhatok majd. Voltak ugyan a Bundesliga II-ből és III-ból is érdeklődők, ám rá kellett jönnöm, hogy egy súlyos térdsérülés után nem könnyű elhelyezkedni, főként légiósként. Egyelőre jövő nyárig állapodtunk meg az EL-csoportkörös klub vezetőivel, aztán majd meglátjuk, hogyan tovább. Szeretném visszanyerni a régi formámat, és jó lenne, ha minél többet játszva segíthetnék az új alakulatomnak. Hiszem, hogy jó helyre kerültem, ahol majd megállom a helyemet. Most még csak a közeggel, vagy épp az új taktikával ismerkedem, de lehet, hogy az egriek elleni mérkőzésen sor kerül az újbóli NB I-es debütálásomra is.