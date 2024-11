Földesi Tibor halálhíréről Molnár Péter értesítette lapunkat. Molnár Péter tanítványa és kollégája is volt Földesi Tibornak, akiről személyes írásban emlékezett meg.

Földesi Tibor a Veszprém Megyei Tájfutó Szövetség és a VEDAC korábbi vezetője, a Veszprémi Tájfutó Club alapítója és elnöke volt

Forrás: Facebook/VEDAC

Földesi Tibor alapította a Veszprémi Tájfutó Clubot

Földesi Tibor általános iskolásként ismerkedett meg a tájfutással, remek versenyző vált belőle, pályafutását követően pedig szakedzői diplomát szerzett. Imádott sportágát szervezőként és vezetőként is segítette: 1996-ban alapította meg a Veszprémi Tájfutó Clubot (VTC), amelynek idén nyárig elnöke is volt. Több mint tíz évig (1991-2002) volt a Veszprém Megyei Tájfutó Szövetség vezetője is, és érdekesség, hogy a VEDAC elnökeként is dolgozott, 2005 és 2009 között irányította az atlétikai klubot. Lapunk ennek a korszaknak a végén készített vele hosszabb cikket.

Földesi Tibor búcsúztatása november 7-én, csütörtökön 11 órakor lesz a veszprémi Alsóvárosi temetőben.