Földkerülés áll Weöres Szabolcs előtt, aki már Franciaországban, az Atlanti-óceán partján lévő Les Sables d’Olonne kikötőjében tartózkodik, és nagyon várja a vasárnapi indulást.

Földkerülés vár Weöres Szabolcsra (középen), akit testvérei is elkísértek a francia kikötőbe, az indulási helyszínre

Fotó: szervezők/Kerekes Zsombor

A földkerülés indulási helyszínére Szabolcsot elkísérte mentora, Fa Nándor, aki első magyarként teljesítette a VG-t, testvérei, Márta és Botond, valamint felesége, Anna, illetve három gyermeke. Telefonon értük el őket. Márta beszélt arról, hogy mivel töltik az időt, mi történik körülöttük. – Éppen egyesével csomagoljuk be az almákat, úgy hatvan darabot, papírba, majd hálóba, fogalmazott a fiatal nő, aki szintén kitűnő vitorlázó.

A földkerülés sok energiát igényel

Mint elmondta, főként por alapú, energiadús élelmiszereket visz magával Szabolcs a földkerülésre, mely sok energiát igényel. Visz még palackos vizet, csokoládét, datolyát, valamint a Balaton-felvidékről származó mézet. Elmondta még, a 45 ezer kilométeres vitorlázás mintegy száz napig tart, és közben mindennap rengeteg kalóriát éget el az ember. Ezért figyelni kell az étkezésre és a megfelelő ruházatra is, mert a Déli-óceánon, mely a 60. szélességi kör és az Antarktisz között fekszik, hideg lesz, akár jéghegyek között is kell hajózni, és ott a legnagyobbak a hullámok. Az alapvető, hogy semmi többletsúly ne legyen a hajón, mert az kedvezőtlenül érintené a haladást. Az indulás vasárnap 13 órakor lesz. A hajók addigra már kinn lesznek az indulási helyeken az óceánon, ahová kisebb csónakokkal viszik ki a vitorlázókat. Márta és Szabolcs családja a parton marad, Botond elkíséri Szabolcsot a kis hajóban.

A világ Veszprémre és Csopakra is figyel

Márta beszél arról is beszél, hogy Franciaországban világsztárokhoz hasonló felhajtás kíséri a VG résztvevőit, lépten-nyomon fotózkodni akarnak velük. A kikötővárosban pedig már régóta az egész világból érkezett tömegek nézegetik a hajókat, várják az indulást. – Nagyon büszkék vagyunk Szabolcsra, bizonyosak vagyunk abban, hogy körbehajózza a Földet, mert mindig szerette az extrém kihívásokat, hangsúlyozták a testvérek. Büszkén beszélt Weöres Szabolcsról Fernezelyi Ferenc, a csopaki Kereked Vitorlás Klub elnöke, amelynek tagja Szabolcs. Kiemelte, már az is fantasztikus, hogy Szabolcs teljesítette a kőkemény kvalifikációs feladatokat. Az elnök biztos abban, hogy Szabolcs teljesíti a távot, mert alapos és kitartó, s amit a fejébe vett, meg is valósította. – Arra, hogy egyedül körbevitorlázza a Földet, nincsenek szavak! – vélekedett.