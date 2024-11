A földkerülés magyar résztvevővel indult el. Weöres Szabolcs mögött komoly munka áll, sikerült teljesítenie a rendkívül nehéz, négyéves kvalifikációt, így Fa Nándor után második magyar hajósként lehet ott a világ legnehezebbnek tartott versenyén.

Földkerülés résztvevője a veszprémi Weöres Szabolcs

Fotó: családi

Teljesítményének értékét növeli, hogy tengerrel nem rendelkező ország versenyzőjeként harcolta ki a részvétel jogát. – Komoly eredménycélok nélkül indulok, a célba érés már önmagában szép eredmény lenne, mondta a vasárnapi rajt előtt Weöres Szabolcs. Hozzátette, szeretné magából és a hajóból kihozni a maximumot. Azt mondta, agilis, sportos vitorlázást vár magától. Hajója, a New Europe készen áll a rajtra, becsomagoltak mindent, amire a következő 100 napban szüksége lehet: tartalék alkatrészeket, szerszámokat, gyógyszereket, ruházatot, ágyneműt és élelmiszert, főleg sterilizált és liofilizált ételeket, de visz magával magyar szalámit és ropit is.

A földkerülés előtt komoly kvalifikációt teljesített

A magyar sportember a földkerülés előtt 14 959 mérföldes eredménnyel teljesítette a kvalifikációt, és ezzel a 32.-ként biztosította helyét az indulók között. Többek között első magyarként teljesítette a Route du Rhum (A rum útja) versenyt, a nagy óceáni viadalok közül részt vett a Rolex Fastnet Race-en és a Transat Jacques Vabre versenyen, majd idén júniusban a New York–Vendée 3500 mérföldes menettel zárta a sort. A sikeres kvalifikáció végén Weöres Szabolcs még elvégezte az IMOCA osztály biztonsági tanfolyamát és a földkerüléshez szükséges orvosi kurzust.

A tizedik Vendée Globe-on indulók fele tudományos együttműködésben is közreműködik. Weöres Szabolcs az Argo program keretében egy mérőbóját enged majd szabadon a Déli-óceánban, amellyel fontos adatokat gyűjthetnek a kutatók az óceán állapotáról. A vitorlázás Everestjének is nevezett Vendée Globe a világ legnehezebbnek számító sportversenye, amelyen a résztvevőknek egyedül, külső segítség és kikötés nélkül kell körbehajózniuk a bolygót. A különleges és embert próbáló megmérettetésnek eddig csak francia győztese volt, legutóbb, 2021-ben Yannick Bestaven – aki ezúttal is ott lesz a rajtnál – 80 nap 6 óra 15 perc 47 másodperces idővel nyert, míg az utolsó hajós 116 nap alatt ért körbe.