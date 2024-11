A rekortán futópálya minőségét a tájfutóprogram helyi koordinátora, a tizenhatszoros országos bajnok tájfutó már letesztelte.

A tó körül kiépített futópálya minden igényt kielégít

Fotó: Györkös József

A futópálya igazi élményt nyújt

Ládi János szerint a speciális burkolaton való futás egészen más élményt nyújt, mint a murván vagy erdőben történő futás, mert más izmokat is megmozgat. Emiatt előfordulhat izomláz a gyakran futók esetében is. – A futópálya épsége érdekében bizonyos szabályokat majd be kell tartani, ezeket kifüggesztik több ponton. Ugyanis a futókör egy kilométer és egy lépés hosszúságú, másfél méter széles, követi a már meglevő sétakör vonalát – hívta fel a figyelmet.

A futópálya a sétaút mellett vezet

Fotó: Györkös József

– Nem szabad viszont kerékpározni rajta, vagy rollerrel ráhajtani. A futók és a sétálók részére készült. A környezetében még van tennivaló, világítás és mosdó készül majd – mondta a tájfutó.