A főváros, Biskek

Biskeket (korábbi nevén Frunze) nem lehet és nem is szabad összehasonlítani bármilyen európai fővárossal. Építészet terén inkább a szovjet építmények dominálnak, de elvétve akadnak olyan épületek is, melyre inkább a brutalista stílus jellemző. Az idő múlásával azonban nem riadtak vissza az új irányzattól sem, és mai modern épületek is gazdagítják a milliós lakosú várost. Mindenféle szolgáltatás megtalálható, kávézók, mozik, edzőtermek, közösségi terek, még kocsma is van. Az utak, járdák minősége hagy némi kivetnivalót maga után, de kompenzálja a rengeteg zöldterület, amivel a város rendelkezik. Nem nagyon kell megszakadni azért, hogy a nyári 40 fokos hőségben árnyékot találjon az ember. A parkok rendezettek, ápoltak, nem talál szemetet az ember. A múltat is igyekeznek ápolni a főváros lakói, akiknek a többsége jó érzéssel gondol vissza a szovjet érára. Ezért nem meglepő, ha kétutcánként egy-egy Lenin-szobor néz vissza ránk, vagy vörös csillag áll a ház tetején. Az árusoknál is meglátszik ez, hiszen sarló-kalapácsos zoknihoz, illetve bármilyen önkényuralmi jelképet ábrázoló „szuvenírhez” könnyen hozzá lehet jutni.

Vidéki élet

Amint Biskeket bármelyik irányba elhagyjuk, szembejön velünk az igazi kirgiz életérzés. Erősen kátyús utak, hósapkás hegyek és jurták sokasága vesz körbe. Az utak szélén egymást érik a kukorica- és dinnyeárusok, akik néha még éjjel is vásárlókban reménykednek. Fontos hozzátenni, hogy a dinnye ott elképesztően finom és édes, már-már a kultúrához tartozik hozzá, hogy minden étkezés után a forró tea mellé (nyáron is) azt egyék. Az utakon rengeteg régi autó tűnik fel, és olyan munkagépek, amelyek hazánkban már két-három évtizede nincsenek jelen. Nem kell sokat várni ahhoz az úton, hogy ZiL-130-ast lehessen látni. Az orosz tehergépkocsit 1962-től 1994-ig gyártották, de még mindig kedvelt a közép-ázsiai régióban.

Az emberek többsége mezőgazdasági munkából él, gyapotot, burgonyát, zöldségeket és gyümölcsöket termesztenek javarészt. Az öltözködés itt sokkal szolidabb, közel sem hasonlít a fővárosihoz. Előtérbe kerül a népviselet, ami a férfiaknál a kalpagot jelenti. A kalpag egy csúcsos fejfedő, amit kirgiz motívumok díszítenek. A nők esetében az öltözködés terén a hosszú ruha az elfogadott. A vidéki emberek elképesztően vendégszeretőek, és az idegenekre nem betolakodóként tekintenek. Szinte naponta állítottak meg, hogy honnan érkeztem, amikor pedig megtudták, hogy Magyarországról, hatalmas öröm tört ki. Volt, aki Puskás Ferencet emlegette, volt, aki Kádár Jánost, Szoboszlai Dominikot, de volt olyan is, aki az Ikarust. Idén meghívott minket egy család vendégségbe, amit elfogadtunk. Hamar híre ment Krasznaja Recskában (kirgiz település), és volt, aki kérte a házigazdát, hogy hadd jöjjön ő is, hiszen magyarokról eddig csak hallott, de még sosem látott. A házigazda illedelmesen megkérdezte tőlünk, hogy nem baj-e, de hát miért is lett volna az. Az este folyamán pedig egy kellemeset beszélgettünk a világról, Kirgizisztánról és Magyarországról egy üveg kirgiz konyak társaságában. Idén esett meg az is, hogy sikerült autóval áthajtani a piros jelzésen, amit a kirgiz rendőrök észrevettek. Amikor intézkedésre került a sor, ők is meglepődtek, hogy nicsak, magyarok meg mit keresnek itt? Egy pár perces stand-up show után pedig win-win helyzettel búcsúztunk egymástól. Nem kellett papírt kitöltenünk, csak „átadnunk”, amolyan régi balkáni módra.