Mondhatjuk, hogy Lékai Máté volt a Veszprém HC – korábbi nevén Telekom Veszprém, leendő nevén pedig One Veszprém – eddigi utolsó magyar sztárja?

Lékai Máté eligazolása óta nincs igazi magyar sztárja a veszprémi kézilabda-együttesnek

Archív fotó: Vasvári Tamás/MTI

Valószínűleg igen. A kiváló irányító 2014 és 2022 között erősítette a Veszprémet, amellyel négyszer lett magyar bajok, hatszor kupagyőztes, és van négy Bajnokok Ligája-érme is, három ezüst és egy bronz. Lékai Máté számos kritikát kapott Veszprémben (is), ugyanakkor jelentős kisebbségben vannak azok, akik összességében nem ismerik el tehetségét, teljesítményét és tudását. Azt az alázatot, amellyel a klubot szolgálta, sokszor vezérként, húzóemberként a pályán és azon kívül is. Bár a nagy áttörés, a BL-trófea megszerzése neki (vele) sem jött össze, Lékai Mátét büszkén oda lehet tenni a nagy elődök mellé a sorba a veszprémi kézilabda történetében.

Amikor távozott a városból, 2022-ben, hat magyar játékos volt a Telekom Veszprém felnőttkeretében, ma már csak egy hazai kézilabdázó akad a bakonyiaknál Ligetvári Patrik személyében. (Tudjuk, Végh Bálint és Barna János is ott van, de ők egyelőre perememberek, utóbbi ráadásul sérült.) Ligetvári Patrik kiváló játékos, ugyanakkor, nem megbántva őt, nem az a sztártípus, mint Lékai Máté, mondjuk védekezőspecialistaként ezt a szintet nem is könnyű megugrani.

Lékai Máté tehát hagyott egy űrt maga után, és ezt az űrt a jelek szerint iszonyatosan nehéz betölteni Veszprémben.

Ezért lenne fontos a magyar játékos

Szakmai és főleg szurkolói berkekben parázs viták szoktak arról zajlani, hogy mi az egészséges külföldi-honi játékos aránya egy olyan csapatnál, mint a Veszprém HC. Abban azért van egy egyetértés, hogy kellenek a magyar kézilabdázók az ország legjobb csapatába is, ám sokak szerint jelenleg nincs erre alkalmas személy. A francia, spanyol, horvát, egyiptomi stb. sztárok mellett nincs hely és kész. Az a konkrét kérdés is el szokott hangozni, hogy: BL-t akarunk nyerni, vagy fiatalokat nevelni? Az előbbi, ugye? Na ugye!

A helyzet ugyanakkor ennél komplikáltabb. Először is a szurkolók nagy része szívesen látna több magyart Veszprémben is. Nemcsak a nosztalgia, a gyökerek és a klub hagyományai miatt, nem is passzióból, hanem egyszerűen azért, mert példakép(ek)re van szükségük. Olyan játékosra, akivel igazán azonosulni tudnak. Aki a miénk, a mi „gyerekünk”, akkor is, ha rosszul játszik, akkor is, ha kritizáljuk.