A tópartiak a kézilabda NB I legutóbbi körében borsot törtek a MOL Tatabánya KC orra alá, riválisuk csak időntúli büntetőből szerzett egy, igazságosnak mondható pontot (26-26). A sok hibával tarkított találkozó hajrájáig a temérdek légióssal teletűzdelt, Európa Ligában érdekelt hazaiak domináltak, ám csak néhány góllal tudtak vezetni, mert a fürediek kemény diót jelentettek nekik. A lendületbe jött Bóka Bendegúzék nem tettek le arról, hogy meglepetést szerezzenek, így a hajrában visszavették a vezetést, később két gól is volt az előnyük, de az előző két évad bronzérmese a lefújás pillanatában kiegyenlített.

Kemény meccs vár Bókáékra

Fotó: Facebook/Balatonfüredi KSE

A döntetlennel a hatodik pozícióban maradt BKSE hétvégén a nem a legkellemesebb vetélytársak közé tartozó dabasiakat fogadja, akik két ponttal az utolsó előttiek az élvonalban. Nem tekinthető reálisnak az aktuális besorolásuk, mivel korábban többször is megmutatták, hogy van tartásuk, de a mieinket az is óvatosságra intheti, hogy nemrég a komlóiak (29-29) és a gyöngyösiek (24-24) otthonából sem távoztak üres kézzel. Soraikban még mindig a 40 éves világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes Zlatko Horvat a vezéregyéniség, igaz, mifelénk a csapattársa, Zdolik Bence sem szorul különösebb bemutatásra. A nehéz helyzetben lévő, de mégis széles repertoárból dolgozó rivális alighanem már szombaton megkezdené a felzárkózást – az eddigi sok pontvesztés veszélyessé is teheti őket, csakhogy a mind meggyőzőbb fürediek azon vannak, hogy a múlt heti formájukat mostanra is átmentsék: amit a napokban gyakoroltak, azt maximálisan végrehajtsák. A dabasiak várhatóan nagy küzdelemre és erőbedobásra késztetik őket, így csak jó mentális felkészültséggel és koncentrációval nyerhetnek ellenük. A tatabányai „iksz” remélhetőleg erőt ad a füredieknek a folytatásra: ha az egységükben bízva megmutatják a karakterüket, a taktikai utasításokat betartják, akkor a másik oldal aligha okoz nekik fejfájást.