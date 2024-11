Parádés teljesítménnyel oldották meg teendőiket a litériek az ICO harcművészeti szövetség idei legrangosabb viadalán. Ehhez többek között az kellett, hogy hetente öt-hat kőkemény edzéssel támogassák meg a tehetségüket, mikor is rettentő elszántság jellemzi őket.

Talián Zsolt, Térmeg Sára, Kányai Szebasztián és Justin Zalán

Fotó: a klub

– Bármily’ furcsa, legalább ilyen fontosak a meditációk is, mikor testünket tudatosan ellazítjuk, az elménket átengedjük a nyugalomnak, a belsőnkkel való koncentrálásnak. Ilyenkor a belső béke és a megnyugvás elérése a cél, hiszen harcművészetünk fejleszti a növendékek egyensúlyérzékét, erőnlétét és elmélyedési készségét, önbizalomra tesznek szert, ám fejlődik az önuralmuk és a kitartásuk is – jegyezte meg Talián Zsolt. A klub szakmai vezetőjétől tudtuk meg, hogy tanítványai fejében és kezében Németországban is ott voltak a remélt sikerek. A már mesterfokozattal rendelkező Kányai Szebasztián egymaga három aranyérmet nyert: egyéni, koreai és csapat formagyakorlatban, illetve egy harmadik helyet küzdelemben. Utóbbi kategóriában Térmeg Sára első, míg Justin Zalán – óriási csatában, hajszálnyira a legjobbtól – második lett. A fiatal hölgy formagyakorlatban a dobogó legalacsonyabb fokára is felállhatott.

Az eredmények azt bizonyítják, hogy a műhely ellenállhatatlan, a hétközi tréningeken türelmet és alázatot mutató tagjai folyamatosan fejlődnek a sajátos viselkedésmódot kölcsönző küzdősportban, ahol a repertoárjuk is tovább szélesedik. A maguk körül minőséget teremtő reménységeknek jó hozzáállása van a távol-keleti eredetű olimpiai sportághoz, így a seregszemléken mindent beleadnak, megoldják a rájuk bízott feladatokat. – Ilyenkor mindnyájan arra gondolunk, hogy nem hiábavalók a hajnali kelések, az erőpróbákról történő éjszakai hazaérkezések, továbbá az, hogy az edzéseinken sem tétlenkedünk. A jövőben is több helyütt adnánk számot a felkészültségünkről, ahol a mind komolyabb szakmai tudással rendelkező sportolóink eztán sem adnák fel az álmaikat. Már csak azért sem, mert az éremkollekciójukat alighanem sosem tartják majd teljesnek – közölte Talián Zsolt, aki elárulta: a napokban a Szófiában tartandó nemzetközi Balkán-bajnokságra hivatalosak, ahonnan persze nem üres kézzel térnének haza.