Agrofeed UNI Győr–Veszprém Kosárlabda Klub 73-80 (26-13, 10-24, 23-16, 14-27)

Győr, 100 néző. Vezette: Horváth, Kéri, Pécsi.

Győr: Kámán K. 22, Kámán B. 17/3, Tóth-Erdei, Horváth 4, Linczmaier. Csere: Bakon 16/12, Dani 11/9, Köcse 3. Edző: Lógár Bence.

Veszprém: Dupree 14, Sáfrán 16/12, Krkljes 21/6, Geiger 8, Okoh 6. Csere: Kocsis 8/3, Kiss 7. Edző: Alex Geddes.

A bajnoki elején a hazaiak elképzelése érvényesült (13-5), de az ellenfél később is jobban állt a lábán (24-11), a második negyed kezdetén tizenhat ponttal is vezettek (33-17), aztán a vendégek is „életjeleket” adtak magukról (33-25), mi több, remek védekezéssel a nagyszünet előtt megfordították az állást (36-37). Később megismétlődött az első félidei forgatókönyv, a kisalföldiek 43-43 után újra erőre kaptak (59-49), az állva hagyott bakonyiak pedig az utolsó felvonás előtt csak kozmetikázni tudtak az eredményen (59-53). Ám a Rába-partiak a záró tíz percben megint „elfogytak” (68-68), és a hajrá inkább a mieink tervei szerint alakult (73-74).

Alex Geddes: Csak a végeredménynek örülhetünk, mert a pályán nem azt láttam, amit szerettem volna. A riválisunk támadásban és védekezésben is jobb volt nálunk, az irányítóik sok fejtörést okoztak nekünk. Ha nem is szép játékkal, de a végén sikerült föléjük kerekedni, ezzel együtt sokat kell még fejlődnünk, hogy sikeresek maradjunk.