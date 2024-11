Először a Pilisszentlászló melletti erdőség meredek hegyoldalaiban, markáns völgyek és metsződések szabdalta terepein került sor a legnagyobb múltra visszatekintő egyéni megmérettetésre, a hosszú távú ob-ra. A szombati futamokat vasárnap a pontbegyűjtő országos bajnokság követte, mely versenyforma a tájékozódáson és állóképességen kívül jó stratégiai készségeket is igényel. A Veszprémi Honvéd sportolói szép számban gyűjtöttek érmeket és bajnoki pontokat mindkét nap.

A következő hétvégén ismét dupla országos bajnokságra került sor, szerencsére Miskolcon is remek őszi idő fogadta a tájfutókat. A Komlóstető városrészen kialakított központból szombaton az éjszakai futamokon csaptak össze a merészebb versenyzők, akik nem riadtak vissza a sötétben, fejlámpával való tájékozódástól sem. Ugyan sok múlt a felszerelések fényerején, de a meglehetősen sokszintes, részletgazdag domborzatú, helyenként töbrös terepen szükség volt a jó technikai felkészültségre is. A Veszprémi Honvéd SE címvédője, Mérő Dominika sajnos sérülés miatt nem tudott rajthoz állni, de így is született néhány szép eredmény. Vasárnap az egyesületek nagy seregszemléjén (hiszen ennél a versenyformánál minden korosztályból 1-1 futó adja az öttagú váltót) a VHS női rajt–cél győzelmet aratott, minden kör végén ők álltak az élen. A szeniorok között az F210-es váltónak sikerült ugyanez a bravúr.

Eredmények, hosszú távú egyéni bajnokság, N14: 3. Gaschler Janka.

N21: 1. Máramarosi Rita.

N55: 1. Wengrin Ágnes.

N70: 3. Wieder Ilona.

F14: 1. Varsányi Ádám.

F18: 3. Bálint Gergő.

F55: 3. Vass Tibor.

F60: 3. Egei Tamás.

Pontbegyűjtő csapatbajnokság, N14: 3. Gaschler Janka, Barát Jázmin, Bálint Nóra.

N20: 2. Lantai Lili, Jávor Janka, Máramarosi Rita.

N165: 1. Wengrin Ágnes, Burian Hana, Németh Zsoltné.

F20: 1. Bálint Gergő, Nagy Bence, Barát Miklós.

F165: 2. Egei Tamás, Erdélyi Krisztián, Máramarosi István.

Nyílt technikás rövid: 2. Gaschler Emma.

Éjszakai ob, N55: 1. Wengrin Ágnes, 2. Németh Zsoltné Bors Melinda.

F60: 1. Egei Tamás.

Nyílt technikás hosszú: 2. Gaschler Gábor.