A kilencpontos tópartiak az előző fordulóban megerősítették hatodik pozíciójukat az élvonalban, bár nem nyújtottak meggyőző teljesítményt, „csak” izzadtságszagú győzelemnek örülhettek a bravúrra készülő, utolsó előtti Dabas KC ellen (29-25). Az addigi pontvesztések veszélyes csapattá tették a nehéz helyzetben lévő vetélytársat, a BKSE nem is igazán tudta megmutatni a karakterét, messze került a legjobb formájától. A többre hivatott másik oldal a második félidőben a vezetést is átvette, de a hazaiak öt–nullára nyerték meg a szoros párharc véghajráját.

A balatonfürediekre most idegenben vár feladat

Fotó: Fülöp Ildikó

A gyöngyösiek legutóbb kikaptak a Veszprém HC-tól (40-25), így egy diadallal (Carbonex-Komló) és két döntetlennel (Csurgói KK és Dabas KC) továbbra is a tizenkettedikek. A gyakran meglepő mutatókra és hullámzó produkcióra képes rivális ellen aligha lesz könnyű dolga Bóka Bendegúzéknak, akiknek ott van a fejében, hogy az ellen az előző évadban úgy volt hatodik, hogy az OTP Bank-Pick Szegedet is mattolta. Saját pályájukon különösen veszélyesek, bárki dolgát képesek megnehezíteni, ám ősszel sérüléshullám sújtotta őket, a beszűkült variációs lehetőségeiknek tudható be, hogy a második félidei „műsoruk” eddig elmaradt az elsőben mutatottól. Állítólag mostanra „érkezhetnek meg” a bajnokságba, és soraikat rendezve célba vennék a hatodik-nyolcadik helyet. Ám mert a fürediek helyén kezelték az eddigi sikereiket, ehhez vendégként nekik is lesz némi beleszólásuk. Kis Ákos edző gárdája a Heves vármegyei pályán is szeretné begyűjteni a pontokat, magyarán nem engednék, hogy a pontszerzési kényszerben lévő hazaiak meglepetést okozzanak.