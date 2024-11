A Rally Hungary szervezőinek közleményéből kiderült, egy új, spanyolországi viadallal kezdődik majd az idény április elején, ezt követi majd a Veszprém környéki verseny. A rali Európa-bajnoki sorozat nyolc futamból áll és október elejéig tart.

Veszprém 2025-ben is szerepel a rali Európa-bajnoki sorozat állomásai között, az idén remekül sikerült murvás futamot májusban rendezik meg

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

– A versenyünk ezúttal második a versenynaptárban, egy hónappal később kerül rá sor, mint az idén, így talán még kevésbé kell majd szembenéznünk az időjárás okozta kihívásokkal, bár panaszra idén sem lehetett okunk. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy már hatodszor láthatjuk vendégül hazánkban az Európa-bajnokság mezőnyét, amely várhatóan az idén is magas színvonalú és népes lesz – mondta Őry Kornél, a Rally Hungary szervezőbizottságának elnöke.

Őry hozzátette, az idén bemutatkozott, Veszprém környéki szakaszok nagyon pozitív visszhangot keltettek a nemzetközi szövetség szakemberei és a versenyzők körében is, így ez az, amire tudnak építeni a jövőben.

Tavaly egy nagyon izgalmas és változatos viadallal mutatkozott be Veszprém a rali Európa-bajnokságon. A futamon román siker született, a harmadik helyet pedig egy magyar páros, Csomós Miklós és Nagy Attila szerezte meg.

A 2025-ös rali Európa-bajnoki sorozat helyszínei

április 4-6.: Sierra Morena-Córdoba Patrimonio de la Humanidad, Spanyolország (aszfalt)

május 9-11.: Rally Hungary, Veszprém (murva)

május 29-31.: BAUHAUS Royal Rally of Scandinavia, Svédország (murva)

június 13-15.: 81. Rally Poland, Lengyelország (murva)

július 4-6.: Rally di Roma Capitale, Olaszország (aszfalt)

augusztus 15-17.: Barum Czech Rally Zlín, Csehország (aszfalt)

szeptember 5-7.: JDS Machinery Rali Ceredigion, Egyesült Királyság (aszfalt)

október 3-5.: Croatia Rally, Horvátország (aszfalt)