– A minap töltötted be a huszonegyedik életévedet, utólag is: Isten éltessen! A jeles eseményt nagy ünneplés követte?

Sárkány Zalán: a határ a csillagos ég

– Nem, dehogy, egyrészt már szezon közben vagyunk, másrészt figyelnem kell a tanulmányaimra is. Néhány barátommal elmentünk vacsorázni, most ennél nagyobb „dinomdánomra” nem is gondoltam.

– Ha úgy tetszik, 2024-ben már szereztél magadnak születésnapi ajándékokat: először lettél felnőtt magyar bajnok, az Európa-bajnokságon két bronzérem került a nyakadba, míg a párizsi ötkarikás játékokon túlszárnyaltad az addigi legjobb időeredményeidet. „Kimaxoltad” a lassan mögöttünk hagyott évet, vagy lehetett volna abból még többet kihozni?

– Büszke vagyok az idei teljesítményemre, de mert mindig nagy célokat tűzök ki magam elé, úgy vélem, kicsit nem szabad álmodni. Ha erre gondolok, akkor a francia fővárosban jó lett volna egy döntőben úszni, de ahol erre előzetesen a legnagyobb esélyt gondoltam, 1500 méteren, ott addigra, a rendezvénysorozat utolsó napján mentálisan már nem voltam a csúcson. Persze örültem az olimpiai helyezéseimnek, hogy az első ilyen eseményemen 400, 800 és 1500 méteren is az elvárásoknak megfelelően produkáltam, aztán nyílt vízi junior Eb-elsőként a karrierem során először lettem felnőttbajnok 800 méteren, három évtized után első magyar férfiként aranyérmet nyertem az amerikai egyetemi bajnokság nagydöntőjében egyéni távon, 1650 yardon, míg a júniusi, belgrádi kontinensvetélkedőn 800 és 1500 méteren is harmadikként csaptam célba.

– Nyáron elhagytad az arizonai egyetemet és az indianai Bloomingtonba költöztél. Mi áll a váltás hátterében?

– Az ottani műhelyfőnökünk, Bob Bowman, aki a 23-szoros olimpiai bajnok Michael Phelps sikereinek is a kovácsa, Texasba ment, ami azt vonta maga után, hogy az úszócsapatunk gyakorlatilag szétesett. Nem akartam a sztártrénert mindenáron követni – hiszen nekem nem is ő volt a főedzőm –, de közben maradhattam volna a 70 ezer hallgatót számláló phoenixi egyetemen is, ami addig a tengerentúlon úszók legmagasabb nívójú oktatási intézménye volt, ám a „megmaradt” szakmai stáb számomra nem nyújtott olyan hatékonyságot, mint mondjuk Laci bácsi Veszprémben. És én azt kerestem, amit a királynék városában tőle kaptam. Ezzel együtt büszke vagyok arra, hogy tagja lehettem az iskola első, így sporttörténelmet írt bajnokcsapatának, amit valahol a második családomnak tekintettem – a sok szép élmény miatt is. Szakmai szempontok alapján olyan gárdához próbáltam menni, ahol a hosszútávúszás is fókuszban van. Végül arra az 1820-ban alapított egyetemre esett a választásom, ahol egy tapasztalt edzőpárossal, Luke Ryannel és Cory Chitwooddal dolgozhatok együtt (a tunéziai tanítványuk aranyérmes lett a tokiói olimpia 400 méteres gyorsúszó számában – a szerk.), miközben az üzleti szakon folytathatom a tanulmányaimat. Azon leszek, hogy őket is csapatbajnoki címhez segítsem. Az eddigi impulzusok kedvezőek, az uszodában összetartó közösség fogadott, ráadásul az ösztöndíjamra sem lehet panaszom.