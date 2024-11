A Pick Aréna adott otthont az idény első nagy derbijének, a Szeged-Veszprém összecsapásnak. Fantasztikus hangulat várta a csapatokat az OTP Bank-Pick Szeged otthonában.

Hatalmas csatát hozott a Szeged-Veszprém rangadó szombaton a kézilabda NB I-ben. A Tisza-partiak hosszú idő után tudtak ismét nyerni a bakonyiak ellen

Fotó: Fülöp Ildikó/archív

Fordulatos első félidőt produkáltak a felek

Erőteljesen kezdett a Szeged, de a felek felváltva vezettek, 2-3 után 4-3 lett az állás. Corrales és Mikler egyaránt megmutatta magát, a szegediek kapusa hétméterest is védett, Descat nem tudott túljárni az eszén.

Sostaric büntetőjét követően két gólra nőtt a hazaiak előnye, 5-3, hatalmas volt a küzdelem a pályán. Jól védekezett a Szeged, sikerült is könnyű gólt lőnie, 6-3. Felpörgött a mérkőzés, Corrales újabb védését követően felzárkóztak a bakonyiak, 6-5 után viszont újabb két hazai találat következett. A 22. percben 9-6-ot mutatott az eredményjelző, majd Pálmarsson helyezte a labdát a szegedi kapu felső sarkába. Toto kétperces kiállítása után Pálmarsson egyenlített, majd Remili góljával már a vendégek vezettek, 4-0-s sorozatban volt a Veszprém, 9-10. Kukics egalizált, de ekkor rendre a Veszprém szerzett előnyt, végül 12-12-es döntetlennel zárult az első játékrész.

Szeged-Veszprém: a hazaiak voltak a jobbak

Smárason és Sostaric talált be a második félidő elején, Fabregas válaszolt, Remili pedig egyenlített. Folytatódott a kiegyenlített csata. Thulin váltotta Miklert egy büntetőnél, és hárítani is tudott a svéd, a 36. percben 17-14 volt az állás. Rohant a Veszprém, Fabregas vezetésével igyekeztek felzárkózni újra a vendégek. Mínusz egyre sikerült is, egyenlíteni viszont nem, a 42. percben 20-18 volt az állás. Sőt megint háromra nőtt a különbség, nagyon felszívta magát a Szeged, a Veszprémnél pedig becsúszott néhány hiba.

A hazaiak is elkövettek pár bakit, ebben az időszakban egyik csapat sem találta a ritmust, Pascual időt kért, 21-19-ről folytatódott a meccs. Fabregas ellen tehetetlenek voltak a szegediek, a másik oldalon Bodó lőtt a kapuba. Hét a hat ellen támadott a házigazda, Frimmel pedig 23-20-ra alakította az állást, tíz perc volt hátra.

Taktikusan játszottak a Tisza-partiak, akik az idővel is jól gazdálkodtak. Mikler újabb fontos védést mutatott be, a Veszprém viszont megtorpant. Corrales hárítása nagyon kellett, Cindric az üres kapuba lőtt, 54. perc: 24-22.