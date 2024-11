Beszámoltunk róla, több szempontból is érdekes lesz a szezon első Szeged-Veszprém rangadója. Elsősorban azért, mert mindkét együttesnél nagyobb változások voltak a nyáron, például a két mester, Xavier Pascual és Michael Apelgren egyaránt első magyar derbijén vesz részt.

Szeged-Veszprém kézilabda rangadót rendeznek szombaton a Tisza-partiak otthonában. Ez lesz a szezon első hazai derbije, legutóbb májusban találkoztak a felek

Fotó: Fülöp Ildikó/archív

Szeged-Veszprém: figyelmeztetés a szurkolóknak

Természetesen a szurkolók is nagyon várják a Szeged-Veszprém összecsapást. Ahogyan mindig, most is komoly tábor biztatja majd a bakonyiakat. A szegedi klub figyelmeztetett, hogy „Az OTP Bank-Pick Szeged szurkolói részére fenntartott szektorokba kizárólag hazai mezben és szurkolói kellékekben léphetnek be és tartózkodhatnak szurkolók. A vendégmezben és sálban vagy egyéb szurkolói kellékben érkező szurkolók részére a belépés a hazai szektorokba megtagadásra kerül, a szektorból a néző eltávolítható a hatályban lévő pályarendszabály alapján.”

A hangulatra biztosan nem lesz majd panasz. Miközben a tavaszi meccsekhez képest jelenleg csekély a tét, a presztízs természetesen jelentős, illetve a bizonyítási vágy is dolgozik majd a pályára lépőkben.

A Veszprém HC hibátlan az NB I-ben, mind a nyolc eddigi meccsét megnyerte. Az OTP Bank-Pick Szeged nyolc sikerrel és egy vereséggel áll, meglepetésre alulmaradt nemrég Csurgón.

Remiliék készen állnak a rangadóra

A veszprémi klub honlapjának a bakonyi klub francia sztárja, Nedim Remili nyilatkozott. „Lassan két éve vagyok Veszprémben és már 14 alkalommal játszottam a Szeged ellen. Tisztában vagyok vele, hogy ez a párharc nem csak nekünk, játékosoknak jelent sokat, hanem a szurkolóknak, a két városnak és az országnak is, hiszen ezt a rangadót mindenki követi a magyar bajnokságban. Tudjuk, hogy nem csak magunkért, hanem rajtunk kívül még nagyon sok szurkolóért is játszunk, ezért is gondolom azt, hogy ez a találkozó túlmutat rajtunk. Szeretjük azt a rivalizálást, ami a két együttes között van és azért is kézilabdázunk, hogy ilyen nagy meccseken pályára léphessünk. Nagyon fontos mérkőzés lesz a szombati, ahol természetesen az utolsó másodpercig hajtani fogunk. Szeretnénk a saját stílusunkban, okosan, de mégis kemény játszani mind védekezésben, mind támadásban. A válogatott hét után vissza kell térnünk ahhoz a fajta játékhoz, amit itt játszunk a szünet előtt. Véleményem szerint ezzel nem lesz semmilyen probléma, hiszen mindenki jól teljesít az edzéseken és abban is biztos vagyok, hogy készen állunk a szezon első rangadójára.”