A szinkronúszás izgalmas, virtuóz elegye az úszásnak és a táncnak – egyesek szerint az úszás, a balett és a gimnasztika keveréke –, amit akrobatikus elemekkel tűzdelnek meg. A zenei kíséretre előadott sportágat nevezik vízi balettnek és műúszásnak is, ami fejleszti az állóképességet, a mozgáskoordinációt, a hajlékonyságot, a koncentrációs készséget, a dinamizmust és a művészi érzéket.

A szinkronúszást nevezik vízi balettnek és műúszásnak is. A fotón Heizer Nóra, Németh Nóra, Patakos Nóra, Andrási Franciska, Tamás Panka Rozi, Bartalus Lolli Laura, Szilli Panna Zonga, Molnár Anna, Aranyossy-Nagy Zsófia látható

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

– A régióban lassan másfél évtizede építgetjük a sportágat, egykoron a Veszprémi Úszó Klub égisze alatt jöttünk létre, majd Balatonfüreden is elkezdtünk terjeszkedni. Jelenleg önálló klubként működünk a két városban, hétfőn és pénteken a tóparti városban, míg kedden, szerdán és csütörtökön a vármegyeszékhelyen. A helyszínek között van úgynevezett átjárás, vagyis a fiatalok itt is, ott is tréningezhetnek – mondta Aranyossy-Nagy Zsófia, a tízéves múltra visszatekintő Szinkronoda SE elnök-vezetőedzője. Közben megtudom tőle, hogy a világszerte mind népszerűbb sportág általában két-három órás edzései igazán összetettek. Az érdeklődőkkel először – heti egy-két alkalommal – megszerettetik a sportágat, hogy megértessék velük az alapvető téziseket, aztán a következő évben komolyabb munkára fogják őket. A szárazföldi gyakorlásokon a gimnasztika, a balett és idővel az erősítés van előtérben, amikkel a sportolók kondícióját és rugalmasságát fejlesztik. Az egyesületben a ritmikus sportgimnasztikában és szinkronúszásban jeleskedett Tóth Gabriella feladata, hogy az utánpótláskorúak edzettségét megalapozza és fejlessze a medencén kívül – nyújtással és tornával. Kűröket itt is átvehetnek, ilyenkor karmozdulatokkal helyettesítik azon mozdulatokat, amiket a vízben lábbal végeznek. A vízi edzéseken az úszástudást, a kötelező elemek technikai kivitelezését forszírozzák, illetve megtanulják és gyakorolják a kűröket. Közben a tüdő oxigénfelvevő képességét is fejlesztik – négy víz alatti mellúszó-húzással, az ötödikre pedig fel a levegőre –, mert a gyakorlatsorok jelentős része a víz alatt történik. Így az idegrendszer is fejlődik, ám mint mindezekből kitűnik, a felkészülés nem játék, hanem kemény, fárasztó munka. Ezt a területet a képesített úszó- és szinkronúszó Zsófia felügyeli, aki hét éve tagja volt a vb-első masters válogatottunknak, míg az idei korosztályos vb-n harmadik lett egyéniben. – Nemrég elindult a kismedencés oktatásunk is, amit az úszóedzőnek tanuló hajdani tanítványom, Heizer Nóra gondoz, az ő kezei alatt fejlődnek a legkisebbek. Van már tehát kezdő, előkészítő és fejlesztő csoportunk is – tette hozzá a mélyvizes kezdőfoglalkozásokat vivő és a versenyzőket irányító elnök.