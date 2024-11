Közel ezren neveztek a szlovákiai viadalra, a világ minden pontjáról. A versenyen sajnos nem tudott elindulni a Top Gym SE egyik legkiválóbb versenyzője, Csonka Anikó, aki a tavaszi Európa-bajnokságon világrekorddal nyert, ráadásul abszolút kategóriában is elsőként végzett. Csonka Anikó sérülés miatt volt kénytelen kihagyni a vb-t. Azonban a jó eredményekkel így sem maradt adós a veszprémi csapat.

Top Gym SE: eredményes versenyt zártak a veszprémi erőemelők

Fotó: Nagy Lajos / Napló

Kovács József erőemelésben, guggolásban és felhúzásban is a dobogó legmagasabb fokára állhatott, így három aranyéremmel térhetett haza. Szalay Károly a RAW fekvenyomásban elért 160 kilós eredményével az előkelő 4. helyen végzett a -100 kg-os mezőnyben. A -110 kilogrammban versenyző Willand Károly 145 kg-ot nyomott ki, és bronzérmet szerzett a RAW fekvenyomásban. A junior korosztályban induló Angyal Viktória felhúzásban jeleskedett, és a dobogó harmadik fokára állhatott. Stáhlné Dragomir Dóra két kategóriában indult, bicepszben, illetve felhúzásban. Mind a két számot megnyerte a kategóriájában, valamint bicepszben világrekordot döntött, és abszolútban a harmadik helyen végzett. Kaliba Bertalan is remek napot fogott ki. Az ifjúsági korcsoportban versenyző fiatal sportoló erőemelésben, RAW fekvenyomásban és guggolásban is verhetetlen volt, az első helyen zárt. Továbbá bicepszben sem talált legyőzőre, igaz nehéz is lett volna, ugyanis világrekordot ért el, valamint abszolútban is az élen végzett. Szalai Vanda is az ifjúságiak között mérettette meg magát RAW fekvenyomásban, és a dobogó tetejére állhatott. Nagy Anita világrekorddal lett első a kategóriájában, a RAW fekvenyomók között. Sztanke József is remek napot fogott ki, csak úgy mint a társai. Erőemelésben 490 kilót ért el, így az első helyen zárhatott a kategóriájában. Molnár Gábor az openben indult RAW fekvenyomásban, és ezüstérmet szerzett 180 kilós eredményével. Kupcsik László, szintén RAW fekvenyomásban indult el, és könnyedén léphetett a dobogó legtetejére 180 kg-os eredményével. A versenyzők felkészítője továbbá az abszolútot is megnyerte.