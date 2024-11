Veszprém-Balatonfüred fociderbit rendeznek vasárnap 13 órai kezdettel a labdarúgó NB III északnyugati csoportjában. Ez már a 16. forduló ebben az idényben, a felek az első játéknapon, Balatonfüreden találkoztak legutóbb egymással. Akkor a Veszprém 1-0-ra nyerni tudott.

Fotó: Nagy Lajos/ Napló

Imrik László: más meccsre számítok

A bakonyiak a harmadik helyen állnak a tabellán, 29 pontot gyűjtöttek eddig, az előző négy körben nem találtak legyőzőre. Az együttesnek akadt egy három meccses győzelmi szériája, ebben az időszakban gólt sem kapott, legutóbb pedig döntetlent játszott otthon a Sopronnal.

– Sajnos legutóbb nem tudtuk folytatni győztes sorozatunkat, fájó volt, hogy csak egy pontot szereztünk, mert ennél több volt számunkra abban a mérkőzésben. A Füred ellen szeretnénk visszatérni a siker útjára, persze tisztában vagyunk vele, hogy ellenfelünk jó sorozatot produkált. Elemeztük a Balaton-partiakat, teljesen más meccsre számítok, mint amilyen az első fordulóban játszott volt. Szabados Tamás kollégám és csapata remek munkát végez, ezt bizonyítják az elmúlt fordulókban elért eredmények. Szerintem jó mérkőzést játszunk majd egymással. Felkészültünk ellenfelünkből, akit tisztelünk, és bízom benne, hogy legyőzünk, ugyanakkor biztos vagyok abban is, nem lesz könnyű dolgunk – nyilatkozta lapunknak Imrik László, a Veszprém szakvezetője.

Szabados Tamás: nem hiába bíztam a fiúkban

A Balatonfüredi FC a kilencedik helyen áll az NB III északnyugati csoportjában, az alakulat 21 pontot gyűjtött 15 bajnoki alatt. Míg a szezon elején erősen hullámzó volt a teljesítmény, az utóbbi időszakban egyre inkább beérni látszik a munka, a BFC az előző három találkozóját megnyerte. Szabados Tamás legénysége a Kelen SC mellett két magasabban rangsorolt riválist, a III. Ker. TVE és a Budaörs csapatát is két vállra fektette.

– A nyáron tudtuk, hogy nem lesz könnyű dolgunk. Meg kellett ismerjük egymást a csapattal, össze kellett szokjunk. Mértük és analizáltuk a játékosokat, akiket eleinte nem vetett fel az önbizalom. Azért láttam biztató jeleket, amelyek arra utaltak, hogy össze fog állni ez a csapat. Megmutatkozott, ha hiszünk egymásban, akkor az eredményességgel párosulhat, szerencsére el is kezdtük csipegetni a pontokat. Az utóbbi fordulókban aztán sikerült kiemelkedő háttérrel rendelkező együtteseket legyőznünk, jó úton vagyunk, nem hiába bíztam a fiúkban. Örülök, hogy a Veszprém elleni bajnoki nemcsak azért lesz rangadó, mert közel van a két város egymáshoz, hanem azért is, mert mi is jól szerepelünk. Ellenfelünk egy fegyelmezett, jó csapat, nagyon jó meccset várok, aki teheti, látogasson ki – fogalmazott Szabados Tamás vezetőedző.