Nagy érdeklődéssel várják a szurkolók és szimpatizánsok a Veszprém-Berettyóújfalu összecsapást. Egyrészt azért, mert két remek csapat néz farkasszemet egymással, másfelől közvetlen riválisokról van szó.

Veszprém-Berettyóújfalu rangadót rendeznek a futsal NB I-ben. Az alapszakasz 15. fordulójában a Javier Rodríguez vezette bakonyiak fogadják az alföldieket

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Veszprém-Berettyóújfalu: nagyot nyer a győztes

A veszprémiek pillanatnyilag a hatodik helyen állnak a futsal NB I-ben. A csapat, amelynek irányítását nemrég a spanyol Javier Rodríguez vette át Fehér Zsolttól, igen érdekes hónapokon van túl. A bajnoki döntőről álmodó bakonyiak négy magabiztos sikerrel kezdtek, aztán sorozatban kikaptak hatszor. Az utóbbi négy fordulóban sikerült megállítaniuk a lejtmenetet, háromszor győztek, a DEAC otthonában ikszeltek. Ebben az időszakban összesen 28 (!) gólt lőtt az együttes, s mindössze négyet kapott.

A lendületet most egy erős ellenféllel szemben kell megőrizni. A Berettyóújfalu idén is remek csapatot alkot, az alföldiek 26 ponttal a tabella ötödik helyén állnak. Érdekesség, hogy 14 forduló alatt mindössze kétszer kaptak ki, hét sikerük (ugyanennyi van a Veszprémnek is) mellett öt döntetlennel is rendelkeznek. Mint említettük, a Veszprém négy meccse veretlen, Turzó József legénysége pedig hetes szériával büszkélkedhet.

Két jó formában lévő alakulat feszül egymásnak a pénteken 18.45-kor kezdődő összecsapáson.