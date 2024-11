Xavi Pascual: – Először is szeretném megköszönni a Gyöngyösnek a mérkőzést. Ma jobban kezdtünk, mint a legutóbb, amikor itthon játszottunk. A srácok is tudták, hogy akkor hibáztunk. Ez az a játék, amit a jövőben is játszanunk kell. Sérülés miatt pár játékos ma nem tudott pályára lépni, de így is boldog vagyok a csapat teljesítményével. Örülök annak is, hogy Gasi is visszatért hosszú idő után. Bízom benne, hogy mindenki egészségesen érkezik vissza majd a válogatott hétről. A Gyöngyösnek pedig sok sikert kívánok a magyar bajnokságban.