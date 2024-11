A fürediek kapusa, Matos Kornél 13 másodperccel a vége előtt, 23-22-es állásnál büntetőt védett, ezzel pedig a hazaiak szerezték meg a pontokat a rendkívül izgalmas szomszédvári derbin. Veszprém kézilabda akadémiájának U21-es csapata az első félidő végén még vezetett, de az összecsapáson inkább a Balaton-partiak akarata érvényesült. Mint ismeretes, a két város kézilabda akadémiája sokáig közösen működött, szűk egy éve váltak el útjaik.

Veszprém kézilabda akadémiája alulmaradt a balatonfürediekkel szemben az NB I/B rangadóján. Így örültek a fürediek a meccs végén

Forrás: Balatonfüredi Kézilabda Akadémia

Röpködtek a piros lapok Ajkán, a Szigetszentmiklós elleni mérkőzésen Rosta Bálint, Gábori Máté és Horváth Márkó is előbb fejezte be a küzdelmet. A csata hatalmas volt, nem is bírtak egymással a felek, döntetlen született. Nem szabad bánkódniuk az ajkaiaknak, akik az addig még hibátlan éllovastól csentek pontot.

Szép sikert aratott a Veszprémi KKFT, Dinko Dankovic legénysége Mezőkövesden diadalmaskodott.

Kézilabda NB I/B, eredmények

Balatonfüred KA U21 – Veszprém Handball Academy U21 23-22 (11-12)

Balatonfüred, 350 néző. V.: Asztalos, Szalay. Balatonfüred KA U21: Erdei, Matos (kapusok), Urbán-Patocskai 1 (1/1), Tóth N. 2, Szabó L., Klucsik 3, Vári 3 (3/3), Viski, Faluba 1, Szabó L. Zs. 1, Cseh, Orbán 2, Konczos 4, Deák, Tóth A., Sikler 6. Edző: Papp Bálint

Veszprém Handball Academy U21: Győri, Várady-Szabó (kapusok), Szujó, Szabó L. 1, Varga G. L. 1, Janowszky 5, Dopjera, Hoffmann 2, Apró 6 (6/7), Török-Vida, Birnbauer 1, Fenyő, Balogh 4, Horváth 1, Gáncs-Pető 1, Kardos. Edző: Tombor Csaba

Kiállítások: 4, ill. 10 perc

Hétméteresek: 4/3, ill. 7/6

KK Ajka-Szigetszentmiklósi KSK 31-31 (18-19)

Ajka, 200 néző. V.: Garai, Varasdi. KK Ajka: Benkő, Baracskai, Gyurkó (kapusok), Bodnár 3, Zvolenszki, Horváth 1, Jávor 3, Mezei 8 (3), Szücs 3, Kovács, Gyene, Rosta 4, Nagy, John 5, Orbán 4, Buri. Edző: Velky Péter.

Szigetszentmiklós: Cvitkovic, Perényi 1 (kapusok), Turák 1, Dieffenbacher, Gábori 1, Kovács 3, Schmid 4, Éliás 2, Mazák, Spacsek, Nagy 5, Pulay 6 (2), Parzer, Szabados 4, Márton, Brandt 4. Edző: Imre Vilmos.

Kiállítások: 10 perc, ill. 8 perc.

Hétméteresek: 3/2, ill. 3/2.