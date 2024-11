Veszprém-Plock találkozóval folytatódik a kézilabda Bajnokok Ligája csoportköre a Veszprém Arénában. A csütörtöki mérkőzés előtt ismét napvilágot láttak olyan átigazolási pletykák, amelyeknek lehet valóságalapjuk. Korábban mi is megírtuk, hogy Ludovic Fabregas távozására jó esély van, a hírek szerint a francia beállós jövő nyáron visszatérhet a Barcelona csapatához, ahonnan Emil Nielsen kapus érkezhet (nem tudni, mikor). A Dika Mem Veszprémbe igazolásával kapcsolatos pletykák viszont elhalkultak, többek között annak köszönhetően, hogy a bakonyi klub szerződést hosszabbított a balkezes átlövő Lukas Sandellel.

Veszprém-Plock: Folytatódik a kézilabda Bajnokok Ligája csoportköre, csütörtökön a lengyel bajnok vendégeskedik a királynék városában. A képen Ludovic Fabregas

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Flensburgból érkezhet dán beállós

A német Sport Bild értesülései szerint, amennyiben Fabregas távozik, a Flensburg beállósa, Lukas Jörgensen pótolhatja Veszprémben. A 25 éves dán játékos hazájában szerepelt a GOG és az Aarhus csapataiban, tavaly óta pedig a német Flensburgot erősíti. Jörgensen válogatott színekben olimpiai és világbajnoki címet is szerzett. Már csak egy Eb-arannyal van lemaradva Fabregas mögött, igaz, utóbbinak három Bajnokok Ligája sikere is van. Jörgensen szerződése 2026-ig szól német klubjában.

A Veszprémnek minden bizonnyal több forgatókönyve is van Fabregas pótlására, már ha távozik a francia. Német sajtóinformációk szerint egyébként a bakonyiak több dán játékost is megkörnyékeztek, de az ilyen híreket érdemes fenntartásokkal kezelni, hiszen a közelmúltban is számos fals értesülés látott napvilágot.

Veszprém-Plock: Fazekas Gergő és Javier Sabate az arénában

A Veszprém HC csoportelsőként fogadja lengyel riválisát. Az Orlen Wisla Plock csak a hetedik a nyolccsapatos mezőnyben, két pontja van, egy siker mellett hatszor kikapott. Ezzel együtt erős gárdát alkot a korábbi veszprémi mester és magyar szövetségi kapitány Javier Sabate legénysége. Ki kell emeljük az Éles Kézilabda Iskolában nevelkedő, majd a Fejér-B.Á.L. Veszprém kötelékében profi játékossá váló Fazekas Gergőt, aki nemrég tudatta: nem kíván visszatérni a királynék városába. A 21 éves válogatott irányító korábban a Veszprém HC kölcsönjátékosaként szerepelt a lengyeleknél, a bakonyiak pedig számoltak volna vele a következő idényben. A plockiakat erősíti még két volt veszprémi, a védekezőspecialista Mirsad Terzic és a szintén rutinos Mirko Alilovic kapus. Nem szabad megfeledkezni természetesen Szita Zoltánról sem, a válogatott átlövő szintén veszprémi nevelés.