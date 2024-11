Magabiztosan nyerték meg a hazaiak a Veszprém-Plock-mérkőzést a kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének nyolcadik fordulójában, csütörtökön este. A magyar bajnok végig irányította a találkozót, remekül védekezett, jó kapusteljesítményt tudott felmutatni és a támadásokat tekintve sem lehet elégedetlen. Egy sor kiváló egyéni produkciót is láthatott a Veszprém Aréna közönsége: nem véletlenül ünnepelték a szurkolók Aron Pálmarssont, az izlandi mellett érdemes külön kiemelni Szergej Koszorotovot, aki remekelt volt csapata ellen.

Veszprém-Plock-mérkőzést rendeztek a kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörében csütörtökön. Aron Pálmarsson (középen) visszatért a kézilabdaelitbe

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Pascual: váó!

Érdekes módon fejezte ki magát a Veszprém HC spanyol mestere a mérkőzést követő sajtótájékoztatón, aki a nemrég leigazolt Aron Pálmarsson teljesítményével kapcsolatban először csak annyit mondott: váó! Ez sok mindent elárul, Xavier Pascualtól megtudtuk, hogy többen is sérüléssel bajlódnak, Luka Cindric kezdett a Plock ellen, de 10 perc után váltani kellett, a horvát irányító megsérült. Pálmarsson ugyanakkor egészséges és bebizonyította, hogy nem felejtett el kézilabdázni, a legmagasabb szinten is megállja a helyét. Pálmarsson megköszönte a klubnak és a vezetőedzőnek a lehetőséget, hogy visszatérhetett, dicsérte a szurkolótábort is. A csapat teljesítményével elégedett volt, de megjegyezte: van még miben fejlődni.

Elégedettek voltak a vendégek is, Xavier Sabate – aki irányította korábban a veszprémieket is – méltatta együttesét, dicsérte a hazai csapatot és az aréna hangulatát. Természetesen nem örült neki, hogy kikaptak, de büszke arra, hogy viszonylag szoros eredményt tudtak elérni és volt tartása alakulatának.

A bakonyiak csarnokában igazi ünnep volt csütörtökön, az esemény fényét emelte, hogy a tekintélyes hazai és a maroknyi, de igen lelkes vendégszurkoló többször is skandálva méltatta a másikat, erősítve a magyar-lengyel sportbarátságot. Nem kapott füttyszót (sőt) Fazekas Gergő sem, a plockiak magyar válogatott irányítója nemrég úgy döntött, mégsem lesz a Veszprém játékosa. A szurkolókat ez nem zavarta, hangos ovációval köszöntötték a fiatal kézilabdázót.