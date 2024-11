Csehországba utazik a Veszprémi Torna Club tehetsége

Zara elárulta, eleinte izgulós volt, de az évek alatt egyre inkább megszokta a versenyhangulatot. Nemzetközi porondon viszont még nem próbálta ki magát, így a csehországi megmérettetés új lesz számára. Zarának nincs külön példaképe, mindenkire felnéz, aki kiemelkedő eredményt ér el a női tornában, nyomon követi a legnagyobb eseményeket, nézi, ki mire képes.

Az olimpiai reménységek versenyén, amelynek Brno városa ad otthont november 30-án és december 1-jén, most viszont őt is sokan nézik majd. – Igyekszem csak magamra koncentrálni a versenyen, hogy azt, amit tudok, hibátlanul bemutassam – fogalmazott Garai Zara Zoé. Kapai Márk hozzátette: természetesen felesleges most terhet rakni Zarára, tapasztaljon, tanuljon. – Más lesz a hangulat, mint a kisebb versenyeken, akár ezren is ülnek majd a nézőtéren, minden figyelem rá szegeződik. Nagyobb a rivaldafény, szigorúbbak a pontozók. Most van két új elem, amivel próbálkozunk, reméljük, összejön pluszban és tudjuk erősíteni a gyakorlatait. Ha megcsinálja, amit elterveztünk, maximálisan meg leszünk elégedve – mondta a VTC szakembere.