Világszenzáció, hogy egyedül vállalkozik a földkerülésre Weöres Szabolcs.

Fotó: szervezők/Kerekes Zsombor

Hajója, a New Europe Imoca 60 november 10-én, vasárnap indul el a franciaországi Les Sables d’Olonne kikötőjéből, mely az Atlanti-óceán partján, Vendée megyében van. –Ma újra vízre szálltunk, hogy minden műszert és rendszert alaposan leteszteljünk a nagy nap előtt! Egy hosszú, intenzív nap után minden a helyére került, és nagy örömünkre volt idő arra is, hogy a helyi pap megáldja a hajót. Ez igazán jó érzés, hiszen minden kis szerencse és támogatás számít. Közeledünk a rajthoz, és egyre izgatottabbak vagyunk – írta friss bejegyzésében Szabolcs, aki egy csopaki vitorlásklub tagja.

Világszenzáció ez a hajózás

Az IMOCA 60 lábas vitorlás 2007-ben, Új-Zélandon épült és már többször megkerülte a Földet. Mivel az osztály az elmúlt években hatalmas fejlődésen ment keresztül, Weöres Szabolcs úgy döntött, hogy a kvalifikációs versenynek számító tavalyi Route du Rhum (A rum útja) sikeres teljesítése után szükség van átalakításokra. Erre januártól a spanyolországi Santanderben került sor, ahol a hajót teljesen szétszedték és átvizsgálták. A tőkesúly hidraulikájának szervizelése, az elektromos szerelvények cseréje mellett a leglátványosabb változás a kabintető kialakítása volt. A legújabb építésű IMOCA-vitorlásokban a versenyzők fedett cockpitből irányíthatják a hajót, a felújítás után Weöres Szabolcs is így vitorlázhat majd a New Europe-pal. – A hajó korszerűsítése során rengeteg újítást is kitaláltunk, összességében ezek a változtatások, átalakítások a sebességben is jelentkezni fognak, fogalmazott Weöres Szabolcs. A viadalon 11 nemzet 40 vitorlázója versenyzik, közülük a legtöbb francia (28). Hat nő és 34 férfi indul el, a versenyzők átlagéletkora 43 év. A legidősebb Jean Le Cam 65, a legfiatalabb a 23 éves Violette Dorange.

Mélytengeri búvár szervezte az első versenyt

Az első VG nonstop szóló versenyt 1989-1990-ben a francia Philippe Jeantot, mélytengeri búvár, Guinness-rekorder, kétszeres BOC Challenge-győztes hajós fogadásból rendezte meg. Az első nonstop futamon maga is győzelemre esélyesként indult, később rendezőként, versenyigazgatóként fémjelezte a viadalt. A versenyt a francia Titouan Lamazou nyerte, aki ma híres festőművész. Azóta négyévente, idén 10. alkalommal rendezik meg a kivételes képességeket és felkészülést igénylő óceáni mezőnnyel rajtoló versenyt. A verseny távja: 24 300 tengeri mérföld, vagyis 45 ezer kilométer. A Vendée Globe jelenlegi rekordját Armel Le Cléac’h tartja, aki 74 nap 3 óra 35 perc alatt teljesítette a versenyt a 2016-17-es mezőny győzteseként. A VG IMOCA-mezőny nyugatról keletre megkerüli a Földet és elhalad három híres, navigációs pontként kijelölt fok alatt: a Jóreménység-fokán, a Leeuwin-fokon és a Horn-fokon. Egyre gyorsabb, egyre markánsabb tervezésű hajók készülnek a részvételhez, de a korábbi generációs hajók továbbra is nevezhetnek és a minden versenyzőre és hajóra érvényes szigorú kvalifikációs folyamatot teljesítve rajthoz állhatnak. A VG-t első magyarként Fa Nándor teljesítette.