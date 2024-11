Weöres Szabolcs nem mindennapi élményben részesült a közelmúltban, amikor az óceán közepén, a 16-os csatornán találkozott egy régi ismerősével, Antony Spillebeennel, más néven Spillersszel. Spillers, aki már a kezdetektől Weöres projektjének fontos szereplője volt, egy nehéz időszakban segítette őt, és most, egy véletlennek köszönhetően, újra találkoztak – egy váratlan és meglepő helyen.

Fotó: Szabi Ocean Racing HUN23/Facebook

A találkozó során Weöres Szabolcs elmondta, hogy amikor meghallotta a nevét a csatornán, azonnal felismerte Spillers jellegzetes nevetését. Az élmény igazán meglepő volt számára, hiszen Spillers híres arról, hogy mindig vidám és mosolygós, és különleges képessége van arra, hogy a legváratlanabb pillanatokban és a legkülönbözőbb helyeken tűnjön fel. A találkozó egy igazi véletlen egybeesés volt, amely megmutatta, hogy bárhol és bármikor, de mindig lehetőség adódik a régi kapcsolatok felidézésére.

Weöres Szabolcs dél-afrikai barátait is köszöntötte

Spillers éppen Dél-Afrika felé tartott, így Weöres Szabolcs számára lehetőség nyílt arra, hogy üdvözölje dél-afrikai barátait, akik elmondták, hogy most nem szeretnék, ha Weöres Szabolcs meglátogatná őket. Bár mindig szívesen látják, most jobb volt, ha nem áll meg náluk, hiszen a Vendée Globe földkerülő vitorlásverseny egyik résztvevője, így is sok időt vesztett hajójának javításával. Szabolcs, aki szintén Dél-Afrika irányába tartott, úgy döntött, hogy nem áll meg, hanem inkább továbbhalad. Azonban az élmény minden bizonnyal különleges és felejthetetlen maradt mindkét fél számára.

A találkozó Weöres Szabolcs számára egy igazi meglepetés volt, és még inkább megerősítette azt a hitet, hogy az életben mindig vannak váratlan pillanatok, amelyek meglephetnek és új kapcsolatokhoz vezethetnek. Az élmény emlékezetes marad, és egy újabb kalandot ad hozzá a már így is gazdag tapasztalatokkal teli életéhez.