Az Eurofarm Pelister elleni hazai Bajnokok Ligája sikert követően a honi pontvadászatban volt dolga a Veszprém HC csapatának, amely vasárnap a Ferencváros vendége volt. Ferencváros-Veszprém: idegenben szerepelt a magyar bajnok.

Az első félidőt követően még a hazaiak vezettek, végül a Veszprém magabiztosan nyert a Ferencváros-Veszprém NB I-es kézilabda mérkőzésen

Fotó: Fülöp Ildikó/archív

Ferencváros-Veszprém: szoros első, sima második félidő

Nagy lendülettel kezdtek a hazaiak, akik meg is valósították tervüket, gyors játékkal, pontos indításokkal vezettek a magyar bajnok ellen. Három gól is volt a különbség (9-6), ami után a Veszprém védekezése feljavult és a vendégek fordítani tudtak. Pásztor István legénysége a folytatásban 7 a 6 elleni játékkal próbálkozott, nem is rosszul, az FTC kiegyenlített, majd Lékai Máté időn túli hetesével visszavette a vezetést az első félidő végén, 18-17.

A szünet után egy erőteljesebben kézilabdázó Veszprém HC futott ki a pályára, a vendégek állva hagyták a fővárosiakat, akiknek nem volt erejük megállítani a rohanó riválist, 19-24.

Feljavult a bakonyiak védekezése, Jensen remekül teljesített a kapuban, támadásban pedig Koszorotov szórta a gólokat, 50. perc: 26-36. A hajrában sem lazsált a Veszprém HC, amely végül 44 gólig jutott az FTC csarnokában. Xavier Pascual együttese legközelebb a Bajnokok Ligájában lép pályára, szerdán a dán Fredericia vendége lesz.

FTC – Veszprém HC 29-44 (18-17)

Budapest, Elek Gyula Aréna, 800 néző. V.: Asztalos, Szalay. FTC-Green Collect: Győri K., Borbély (kapusok), Kovacsics 5, Nagy B. 5, Lékai 3 (1), Ancsin 3, Csörgő 3, Ónodi-Jánoskúti 2, Győri M. 2, Karai 2, Tóth 1, Prainer 1, Juhász 1, Füzi 1, Mikita, Bujdosó. Edző: Pásztor István.

Veszprém HC: Corrales, Jensen (kapusok), Ligetvári, Koszorotov 11, Remili 7 (1), Fabregas 7, Cindric 4, Sandell 3, Hoffmann 3, Casado 3, Elísson 2 (1), Pesmalbek 2, Pálmarsson 1, Marguc 1. Edző: Xavier Pascual.

Kiállítások: 8, ill. 0 perc.

Hétméteresek: 3/1, ill. 4/2.