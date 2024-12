Balatonfüredi KSE–Eger-Eszterházy SzSE 38-27 (20-14)

Magabiztosan nyertek a fürediek

Archív fotó: Facebook / BKSE

Balatonfüred, 350 néző. Vezette: Hargitai, Markó.

Balatonfüred: Andó – HORNYÁK 7 (4), ROZMAN 4, Szmetán 1, SIMOTICS 6, VARGA M. 5, Bóka 3. Csere: Deményi (kapus), SRETENOVIC 1, Szöllősi B. 2, Klucsik, Németh B. 2, Fekete 1, Melnyicsuk 1, KLJUN 4, Urbán-Patocskai 1. Edző: Kis Ákos.

Eger: Ágoston – Arsenic 2 (1), YADEGARI 4, Kiss G., SZÖLLŐSI O. 5, Tóvizi, Száva 1. Csere: Marczika (kapus) 1, Czabula 1 (1), Lezák 2, TÓTH K. 5, Böti 1, MARACSKÓ 5. Edző: Tóth Edmond.

Kiállítások: 6, ill. 10 perc.

Hétméteresek: 6/4, ill. 3/2.

A hazaiak voltak a csata esélyesei, hiszen az élvonalban másfél hónapja veretlenek, a tabellán magasabban jegyzettebbek a vetélytársuknál, az előző évadban tizenkét góllal múlták felül az egrieket, akik most szorosabb találkozóra akarták kényszeríteni a tópartiakat. Hektikusan indult a párharc, az elején volt minden: rossz lövések, technikai hibák és eladott labdák, majd a fürediek megrázták magukat (4-1), amire a túloldal időkéréssel felelt. Az intelmek hatottak: a vendégek a 10. percben egalizáltak (4-4), mi több, egy nulla–négyes sorozattal vezetéshez is jutottak. Az egriek időnként szemre is tetszetősen iparkodtak (5-6), aztán a helyi híveknek is volt oka örülni, a negyedóráig kapkodott kedvenceik összekapták magukat: gyorsan indulva könnyű gólokat lőttek (10-7). Tóth Károlyék még egyszer felzárkóztak (11-9), de aztán Kis-mester tanítványai – a húsz percig szorosan alakult összecsapáson – végleg magukhoz ragadták a kezdeményezést (15-10). A félidő hajrájában az ősszel sérüléssel bajlódott Melnyicsuk Viktor is pályára lépett füredi színekben, kisvártatva gólt is szerzett (17-11), de társai is megbüntették a hibákat, így fokozatosan nőtt a különbség; a feljavult hazaiak tehát megnyugtató előnnyel mehettek a nagyszünetre.

Dominanciájuk a fordulás után sem ért véget, s még inkább elléptek a kettős emberhátrányba került ellentől (24-16). A 40. percben már tíz találat választotta el egymástól a feleket (26-16), néha macska-egér küzdelem zajlott a pályán, az elbizonytalanított egriek nehezen akadályozták meg a gyors füredi ellentámadásokat. A BKSE a mérkőzés ezen részében már nem szaggatta úgy az istrángot, kézilabdázói visszavettek a tempóból és mintha lankadt volna a figyelmük – a rivális faragott is a hátrányán (27-21). Persze a küzdőtéren összességében így is az történt, amit Varga Mártonék akartak, addigra a legfontosabb kérdés eldőlt: a fürediek a játék minden elemében jobbnak mutatkoztak. Simotics Mátyásnak volt köszönhető, hogy hatnál közelebb nem jöttek az egriek, a beálló másfél percen belül háromszor talált be, innentől pedig nem lehetett baj (31-24). A tópartiak a végén újra megfelelően koncentráltak és zsinórban hét gólt szereztek (38-24), és padlóra küldték a szerényebb képességű vendégeket.