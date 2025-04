Dróth Zoltán duplázott, nyert a Veszprém

Dróth magabiztosan játszott

A fordulás után megélénkültek a vendégek, és a 27. percben szépítettek is, Szalmási révén, 3-1. Alig három perccel később Nagy Imre beadása pattant be Matheusról a veszprémi kapuba, 3-2. A válasszal nem várt sokat a Veszprém, a 31. játékpercben Dróth Zoltán a kapufa segítségével emelte kettőre a különbséget, 4-2. A 33. minutumban egy gyors kontra végén Tatai akarta átpasszolni a labdát Fellembeknek, de út közben belekapott Nagy Kevin, és róla került be a játékszer a kapuba, 5-2.

A fennmaradó játékidőben újabb találat már nem született, így a Veszprém újabb sikert aratott.