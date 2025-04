Egy–nulla, ide

Veszprém Kosárlabda Klub–SMAFC 1860 Soproni Egyetem 100-70 (32-19, 23-8, 21-19, 24-24)

Fontos győzelmet aratott a Veszprém

Fotó: Fülöp Ildikó

Veszprém, 200 néző. Vezette: Földesi, dr. Magyari. Váczi.

Veszprém: Geiger 8/3, Tóth D. 5/3, Krkljes 21/9, Samuels 29/3, Kelechi 6. Csere: Kocsis 2, Kiss D. 6, Sáfrán 7/3, Benke 5, Lintner 11/9. Vezetőedző: Alexander Geddes.

Sopron: Dallos 5/3, Soós 7/6, Rátvay 4, Bakk 11/6, Karadzic 16/12. Csere: Kovács B. 4, Papp 11/6, Réti 4, Waron 5/3, Hajnal 3/3. Vezetőedző: Farkas Dávid.

Az alapszakasz után nyolcadikként „leintett” riválisnak csak pár percig volt bármire is sansza (4-5), a veszprémiek ugyanis egy tíz–nullás szériával hamar elvették a kedvüket (14-5), majd tovább növelték az előnyüket (32-17). A vendégek később próbáltak felzárkózni, de Krkljeséknek mindenre volt válasza (42-21), majd olyan lendületbe jöttek, hogy a 16. percben már 30 ponttal álltak jobban (53-23). Az esélyesebb VKK a fordulás után (55-27) is tartotta a megnyugtató különbséget, pedig a játékukba csúsztak bele rossz dobások és átadások (68-40). A záró etapra minden lényegi kérdés eldőlt (76-46), Geddes-mester valamennyi sportolójának szereplési lehetőséget adhatott (84-59), akik éltek is a kínálkozó lehetőséggel (90-60).

A felek április 19-én (péntek, 19 óra) Sopronban találkoznak újra.

Alexander Geddes: Örülünk annak, hogy nálunk van az előny, de ezúttal is láttam olyan dolgokat a játékunkban, amiket ki kell javítanunk. Remélem, hogy pénteken még jobb teljesítményre leszünk képesek.