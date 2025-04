Lionel Messi megható búcsúja Ferenc pápától

A világbajnok labdarúgó az Instagramon emlékezett meg a 88 éves korában elhunyt egyházfőről: „Nyugodj békében, Ferenc pápa. Köszönöm, hogy jobb hellyé tetted a világot. Hiányozni fogsz.” Az üzenethez Lionel Messi egy 2013-as közös fotót is mellékelt, amely a Vatikánban készült – azon az emlékezetes napon, amikor a nyolcszoros aranylabdás egy olajfát ajándékozott a pápának a béke jelképeként.

Ferenc pápa 1936-ban született Buenos Airesben, olasz bevándorlók gyermekeként, és 2013-ban lett a katolikus egyház feje – az első pápa az amerikai kontinensről, s egyben az első, aki Európán kívülről érkezett a pápai trónra. Halálát agyvérzés, majd szívelégtelenség okozta húsvéthétfőn. Távozása óriási űrt hagyott a hívők és a sportkedvelők szívében egyaránt. A Szentatya ugyanis nem csupán vallási vezetőként, hanem futballrajongóként is ismert volt: szenvedélyesen szerette az argentin San Lorenzo csapatát, melynek hivatalos tagja is volt. A klub – amelyet egy pap alapított – megható közleményben búcsúzott tőle: „Tiszteletbeli tagként mindig megérintett minket a San Lorenzo iránti szenvedélye. Most közös imával kísérjük a lelkét.” A klub honlapján a pápa fotója és a „Isten veled örökre, Szentatya!” felirat díszelgett.

Ferenc pápa rendszeresen misézett San Lorenzo kápolnájában, és még a Vatikánban is több mez díszítette dolgozószobáját. Tavaly a klub vezetői felvetették, hogy az új stadion viselje nevét – a pápa meghatottan azonnal rábólintott, az építkezés még idén elkezdődik.

A Magyar Nemzet cikke felidézett egy korábbi interjút is, amikor a Szentatyát arról kérdezték, Messi vagy Maradona a nagyobb, válasza árnyalt volt: Maradonát zseninek nevezte, de emberként elbukottnak, míg Messit úriemberként méltatta. Mégis, minden idők legjobbjának Pelét tartotta.

Ferenc pápa öröksége túlmutat az egyház határain – olyan emberként marad emlékezetes, aki hitét és szenvedélyét a sportban is megélte, és akit a világ legnagyobbjai is példaképnek tekintettek.