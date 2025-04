Harminc éve tart a táncvarázs

Az egészen piciktől kezdve szóló, duó, trió, csoport és formáció kategóriában számos táncstílusban (rock and roll, látványtánc, modern tánc, hip hop, street dance) értékelte a zsűri a koreográfiákat. A Megaforce Dance Cup története egészen 2014-ig nyúlik vissza, a házigazda egyesület célja a kezdetektől fogva az volt, hogy kicsiknek és nagyoknak lehetőséget biztosítson a versenyzésre.

A Megaforce Dance Cup-on 126 produkciót láthatott a nagyérdemű

Fotó: Haraszti Gábor

A Megaforce Dance Cup-on mindenki sikerélménnyel gazdagodott

Az idei eseményt hármas jubileum jegyében rendezték meg – mesélte Murai Dóra, a Megaforce Dance Cup megálmodója.

– Egyesületünk tavaly ünnepelte 30. születésnapját, amiről a mostani kupán emlékezünk meg, emellett nem feledkezünk meg a közelgő anyák napjáról - Szabóné Tálos Evelin egy megható dalt adott elő - és a Tánc világnapjáról sem. Az ország szinte minden tájáról 12 egyesület nevezett a versenyre, a szakmai zsűri 126 produkciót értékelt arany-, ezüst- és bronz minősítéssel valamint első-, második és harmadik helyezéssel. Felvezető kategóriánk az ovisok színpadra lépése volt, az itteni verseny hangulata segíti őket megismerkedni a csapatmunka fontosságával, a táncos légkörrel, ami rengeteg motivációt ad. Egy olyan rendezvényt álmodtunk meg, ami nem hajnalban kezdődik és éjjel ér véget, mindenki sikerélményhez juthat, tapasztalatokat szerezhet és fejlődhet – árulta el Murai Dóra, akinek szinte összes tanítványa reflektorfénybe lépett a nap folyamán.

Szabóné Tálos Evelin egy anyák napi dalt adott elő

Fotó: Haraszti Gábor

A zsűriben Vincze Kitti, Hergenrőder Jácint és Szakál Attila, táncművész, koreográfus, táncpedagógus foglalt helyet, aki azt mesélte, eddig közel 300 nemzetközi tánceseményen fordult meg a világban, Párizstól Tokióig, Moszkvától Miamiig.

Szakál Attila koreográfus gratulált a rendező egyesületnek

Fotó: Haraszti Gábor

– 1990-ben Veszprémben Kuti Szabolcs az egyesületembe járt, aztán segítségemmel Pápán útjára indította az akrobatikus rock and rollt, 1994-ben pedig felvették a Black Bunny nevet. A mai napon a legkisebbekkel kezdtünk, nagyon jó volt látni a piciket, fontos, hogy a szülők már ebben a korban ilyen táncos közegbe járassák a gyerekeiket, mert ez megágyazza annak a lehetőségét, hogy a későbbiekben kreatívabbak legyenek. Nem biztos, hogy mindenkiből táncművész lesz és a táncból fog megélni, de hosszútávon is jótékony hatása van. Nagy elismerésem a pápai klubnak, hiszen egy kiváló versenyt hozott létre, és gratuláció illeti azért is, mert már több mint három évtizede jelen van az akrobatikus rock and roll életben, amire kevés példa van az országban – fogalmazott Szakál Attila.