Megszenvedett a sikerért a Balatonfüredi KSE (képekkel)

Balatonfüredi KSE–CYEB-Budakalász 25-24 (14-11)

Balatonfüred, 350 néző. Vezette: Altmár, Horváth. Balatonfüred: Andó – URBÁN-PATOCSKAI 4 (3), Rozman 2, Szmetán M. 1, SIMOTICS 6, Varga Márton, Bóka 2. Csere: DEMÉNYI (kapus), Sretenovic 2, NÉMETH B. 4, Szöllősi 2, Kljun 2, Fekete, Klucsik. Vezetőedző: Kis Ákos.

Budakalász: Váczi 1 – KOVÁCS D. 6 (1), Juric-Grgic 2 (1), JUHÁSZ 6 (1), Tyiskov 1, Papp, Szmetán P. Csere: Tóth M. (kapus), Fórizs, MIKHALIN 5, Varga Mihály, Polcar, Sinkovits 3, Dávid. Vezetőedző: Csoknyai István.

Kiállítások: 6, ill. 10 perc.

Hétméteresek: 4/3, ill. 6/3.

A fürediek esélyesként várták a csatát, ám a múlt heti botlásuk rávilágított arra, hogy az élvonalban nincs könnyű ellenfél és mérkőzés, a nehéz helyzetben lévő vendégek pedig javítani akartak a pozíciójukon – és ehhez szükségük lett volna a mifelénk megszerezhető pontokra. Ezúttal is hibák és pontatlanságok vezették fel a bajnokit, ennek volt betudható, hogy az 5. percben még csak egy–egy volt az állás. Később szórakoztatóbb lett az összecsapás, a hazaiaknál főként Simotics volt elemében, igaz, a találatai „csak” arra szolgáltak, hogy a csapata rendre egyenlítsen (4-4). A BKSE először a 14. percben állt jobban (7-6), majd a párharcnak a füredi cserék adtak újabb fordulatot, a villanásaikkal – illetve a védelem megszilárdulásával – lendületbe jött Kis-edző alakulata (12-8). A kalásziak időt is kértek, mert a többször emberelőnybe került mieink egy hét–kettes szériával gondoskodtak arról, hogy ne boruljon a papírforma, más kérdés, hogy a feladat így sem tűnt egyszerűnek (13-10).

A fordulás után nagy gólpárbajba kezdtek a felek, de mert hol az egyik, hol a másik talált be, a félidei különbség nem változott (17-14). A hazaiak Simotics hatodik góljával a 41. percben elhúztak (21-16), a híveik már abban reménykedtek, hogy gond nélkül tartják otthon a pontokat, ám az évekig középcsapatnak számító vetélytárs azért jelezte, hogy jó lesz velük vigyázni. Miközben Tyiskov megkapta a harmadik kétperces büntetését – és vele a piros lapot –, az övéi hat perc alatt ötször „köszöntek be” Andónak (21-21). Ebben az időszakban a fürediek nem találtak fogást a másik oldalon, a trénerük magához is hívta az előnyüket elherdált, megtorpant tanítványait, mondván, ennek bizony a fele sem tréfa. Az időkérés némiképp megfogta a szívós ellent, de a derbi újabb fordulópontjának az bizonyult, mikor Deményi pályára lépett, és a folytatásban hétmétereseket és ziccereket védett (24-22). A már visszatérően izgalmas hajrában végül az a csapat nyert, amelyik fáradtan is fegyelmezettebb volt és kevesebb hibát követett el.