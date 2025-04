SZBRA: nyolcadik helyen zártak

A második felvonásban beragadt a Vasas, és nem tudott mit kezdeni a füredi nyitásokkal. Lassan rendeződött a vendégcsapat, és egy izgalmas véghajrá után a fürediek egyenlítettek (26-24). A harmadik játékrész elején is egy rövid időre a Szent Benedek RA dominált, de hamar becsúszott több hiba, amit ki is használt a Vasas. A folytatásban a balatonfürediek elképesztő labdameneteket vívtak, és fordítottak is (27-25).

A negyedik felvonás is hatalmas csatát hozott, de ezúttal a fővárosiaknak jött ki a lépés (21-25).

A mindent eldöntő menetben is foggal-körömmel harcoltak Szakályék, de az idegek harcát a Vasas nyerte (14-16).

SZBRA-Vasas 2-3

Pallós Gergő: – Nagy küzdelem volt a pályán, látszott a játékosokon a mérkőzés tétje, a különbség az volt a két csapat között, hogy a döntő szituációkban a Vasas csapata jobban ki tudta használni a lehetőségeit.

Kőnig Gábor: – Ilyen mérkőzés még nem volt ebben a párharcban. Ez most az idegek harca volt, örülök, hogy a végén mi tudtunk higgadtabbak maradni. Nagy küzdelem volt, a füredieknek ez volt az utolsó hazai meccse a szezonban, tudtuk és készültünk is arra, hogy nekünk fognak esni, de egy-két megingás és butaság ellenére sikerült lezárnunk a párharcot. A szurkolóinknak jár a köszönet, akik most is fantasztikus hangulatot teremtettek, illetve a játékosok és a stábom munkájáért is hálás vagyok. Azt gondolom, megérdemeltük ezt a hetedik helyet, amiért sokat tettünk és ami miatt nagyon boldogok vagyunk!