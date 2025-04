Szoboszlai Dominik és a tündérmesék

Szoboszlai Dominik első magyarként lett bajnok az angol labdarúgó első osztályban, a Premier League idei kiírását a Liverpool csapata nyerte meg. Ezzel tovább íródott az a mese, amely a magyar futballista pályafutását kíséri.

Szoboszlai Dominik első magyarként lett bajnok az angol labdarúgó első osztályban, ami futballunk jövőjét is befolyásolhatja

Forrás: NSO

Bátran nevezhetjük tündérmesének Szoboszlai Dominik karrierjét, hiszen ilyen magasságokba jutni igazi kiváltság, millió dolognak és körülménynek kell stimmelnie ahhoz, hogy valaki labdarúgóként erre a szintre jusson. Pláne Magyarországról.

Az összetevőket ma már kapásból bárki felmondja: tehetség, kitartás, szorgalom, szerencse. A recept azonban nincs meg, mert az annyira bonyolult, hogy talán még maga Szoboszlai Dominik és közvetlen környezete sem ismeri.

Kutatni érdemes és kell is a jelenséget, de most az idő inkább a boldogságé, illetve a csodálaté és e két érzésnek a későbbiekben még nagyobb jelentősége lehet. A lényeg, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya esetében együtt álltak azok a csillagok, amelyeknek együtt kell és főszereplőnk hőssé vált. Mesehőssé.

Nem először és valószínűleg nem is utoljára. Eredményeinek jelentősége pedig túlmutat a statisztikán, a magyar futball pillanatnyi helyzetén, a szakmai és szurkolói vitákon. Gondolatot hoz, gondolkodást változtat, önbizalmat táplál.

Szoboszlai Dominik egész Magyarországnak küldte a sikert

Szoboszlai Dominik úgy nyilatkozott, hogy egész Magyarországnak küldi a sikert, én azt gondolom, hogy elsősorban a gyerekeknek, a fiataloknak szól a dolog. Az ő boldogságuk és csodálatuk mentén válhat generációs értékűvé ez a szenzációs eredmény.

Nyilván az idősebbek sem rekeszthetők ki a Szoboszlai-jelenségből, bizonyára nagyon sok felnőtt, szülő, nagyszülő ült párás tekintettel a televízió előtt vasárnap és viszi tovább az élményt magával.

A tündérmese azonban elsősorban a gyerekek otthona. Most kaptak egyet, igaziból. Az övék lett, méghozzá látható és itthonról is megfogható módon. A folytatásban majd kiderül, hogy mit kezdenek vele. Az a lényeg, hogy van valamivel mit kezdeni és már biztos, hogy Szoboszlai Dominik szerepe egyre inkább felértékelődik a magyar labdarúgás jövőjét tekintve is.