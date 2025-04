Tucatnyi érem a VEDAC-osoktól, Bécsi lett az ob legeredményesebbje

Monoron rendezték a 2025. évi Taekwon-do Magyar Bajnokságot, a VEDAC 8 versenyzője 12 éremmel tért haza. Vajky László és Bécsi Nikolett edzők vezetésével eredményesen zárta a csapat a viadalt.

Bécsi Nikolett erőtörésben bajnok, formagyakorlatban és küzdelemben második lett. Bajnoki címet szerzett Csomai Miron (formagyakorlat, küzdelem), Encz Viktória (küzdelem) és Pintér Levente (küzdelem), ezüstérmes lett Tóth András Áron (küzdelem), bronzérmet szerzett Pintér Domonkos (küzdelem), Dobai Zsigmond (küzdelem), és Győrffy Kristóf (küzdelem) is.

– A versenyzőink kivétel nélkül jól szerepeltek, gratulálok nekik, kezd beérni a befektetett edzésidő. Technikailag is nagyot léptek előre, látható, hogy jó úton jár a csapat a következő nemzetközi versenyek előtt. Bécsi Nikolett ugyan még nem lábalt ki a megfázásos betegségéből, de az edzősödés mellett versenyzőként is helyt állt – számolt be a versenyről Vajky László.

– Formagyakorlat és küzdelem mellett, már hagyományosan kiváló eredményt nyújtott női erőteresben is, könnyű (49 kg) súlyával, nála jóval nehezebb (15-20 kg ) női versenyzők között. A törődeszkák meglehetősen keménynek bizonyultak, így a feltett deszkamennyiséget kizárólag Niki tudta sikeresen repeszteni, így az ötféle kötelező törésből, már az elsőnél eldőlt a bajnoki cím, az egyébként erős mezőnyben – folytatta Vajky.

A Magyar Bajnokság egyben kvalifikációt is jelent az elkövetkezendő világversenyekre. Nikolett a jó eredmények mellett a legeredményesebb felnőtt női versenyzőnek járó kupát is elnyerte. Következő világversenye a Szarajevó Európa-bajnokság lesz.

Eredmények

Csomai Miron: (gyerek) - formagyakorlat I. hely, küzdelem I. hely.

Pintér Domonkos (serdülő) - küzdelem III. hely.

Encz Viktória (serdülő) - formagyakorlat II. hely, küzdelem I. hely.

Dobai Zsigmond (serdülő) - küzdelem III. hely.

Pintér Levente (ifi) - küzdelem I. hely.

Győrffy Kristóf (ifi) - küzdelem III. hely.

Tóth András Áron (felnőtt) - küzdelem II. hely.

Bécsi Nikolett (felnőtt) - erőtörés - I. hely, formagyakorlat II. hely, küzdelem II. hely.