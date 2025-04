Újra az elődöntőben

Veszprém Kosárlabda Klub–SMAFC 1860 Soproni Egyetem 98-83 (38-10, 27-36, 18-18, 15-19)

Magabiztos sikert aratott a VKK

Fotó: Fülöp Ildikó

Veszprém, 200 néző. Vezette: Csák, Esztergályos, Kiss.

Veszprém: Geiger 12/6, Tóth D. 21/15, Krkljes 17/3, Samuels 7, Kelechi 8. Csere: Kocsis 2, Kiss D. 4, Sáfrán 9/3, Benke 6/3, Lintner 12/6. Vezetőedző: Alexander Geddes.

Sopron: Dallos, Soós 11/6, Rátvay 32, Bakk 4, Karadzic 26/18. Csere: Kovács B. 4, Papp, Bőhm 6/6, Waron.

Vezetőedző: Farkas Dávid.

A három diadalig tartó negyeddöntőben az alapszakaszelső hazaiak kettő–nullára vezettek, és a harmadik felvonást pazarul indították: a rivális már az ötödik percben időt kért (18-2), de mert Samuelsék továbbra is szigorúan védekeztek, később is sok labdát, illetve könnyű kosarat szereztek (38-10). A vendégek lassan ocsúdtak a kábulatukból (45-24), ám a sokat cserélt – és a tempóból jócskán visszavett – bakonyiak így is gond nélkül tartották a tekintélyes előnyüket (57-30); néha osztálykülönbség alakult ki a felek között (65-46). A fordulás után sem iparkodtak túlzottan Geddes-mester tanítványai (67-54), többször kihagyott a figyelmük, igaz, mikor kellett, megmutatták, hogy ki az úr a házban (82-58). A jól küzdő soproniak a záró etapban tovább faragtak a hátrányukon (83-72), ám ennél közelebb nem tudtak jönni a végső sikerre is esélyes VKK-hoz (93-76).

Az alapszakaszban második helyen végzett tiszaújvárosiak és harmadik százhalombattaiak szintén simán jutottak be az elődöntőbe, ott majd egymással találkoznak, míg a mieinkre a Dunaharaszti MTK–Nagykőrösi Sólymok KE párharc győztese vár. Itt jelenleg előbbiek állnak jobban kettő–egyre.

Alexander Geddes: Ahogy tavaly ilyenkor, újra ott vagyunk a négy között. A mögöttünk hagyott párharcban nem játszottunk igazán jól – a továbbjutásunk inkább az alapszakaszban nyújtott teljesítményünknek szól –, azonban van időnk kijavítani az előjött hibákat.