Eldobhatja szlogenjét a népszerű Ultrabalaton! Új időszak kezdődött (képekkel)

Idén is Balatonfüred és Balatonfüred között gyűrték a kilométereket a népszerű tókerülő futás résztvevői. Az Ultrabalaton szépséges, persze sok esetben igen kegyetlen távja 211 kilométer hosszú és évek óta minden alkalommal több ezren vállalkoznak rá, hogy megteszik. Egyénileg és csapatban (2-13 fő) is lehet pályázni a Balaton kerülésre, a cél ugyanaz: körbeérni. Van aki magával, mások az idővel is versenyeznek és idén bejött egy új kategória, a Projekt422.

A népszerű Ultrabalaton futómegmérettetésen hat sportoló arra vállalkozott, hogy két kört fut a Balaton körül. A képen Takács Kriszitán

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Ultrabalaton duplán

Igen, 422 kilométer, azaz egy dupla Balaton-kör. A projekt résztvevői, akiket gondos alapossággal választottak ki, arra vállalkoztak, hogy nem állnak meg az Ultrabalaton eredeti balatonfüredi céljában, hanem még egyszer megkerülik a magyar tengert.

A 422 kilométer már ultrás körökben is extra szám. Na nem mintha az egy kör piskóta lenne, de a kétszeres tókerülés tényleg csak egy szűk réteg számára elérhető, hiszen fizikailag és mentálisan is komoly megpróbáltatás. Egy ilyen túrán mindennek klappolnia kell, a megfelelő állóképesség, rutin és monotonitás tűrés mellett a futónak pontosan kell kiviteleznie a frissítést, hiszen gyomorproblémák miatt az egész projekt bukhat.

Hat sportoló állt pénteken rajthoz a Projekt422 keretein belül, amely egyben egy jótékonysági rendezvény is. Az indulók mindegyike kiválasztott egy támogatandó szervezetet, amelynek adományokat gyűjtenek, és a kilométerekkel együtt a pénz is szépen gyűlt a számlákon.

Kéri Veronika, Csingár István, Lajkó Csaba, Erős Tibor, Geszti Péter és Takács Krisztián volt az, aki nekivágott idén a 422 kilométeres távnak. Utóbbi voltaképpen ötletgazdának is tekinthető, hiszen tavaly egyedül vállalkozott a dupla Balaton-körre, amelyet sikerült is teljesítenie kevesebb mint 61 és fél óra alatt.

Lajkó Csaba sajnos korán feladni kényszerült a megmérettetést, még az első körön esett ki, a többiek körbeértek szombaton és folytatták különleges útjukat. Takács Krisztián arról nyilatkozott, hogy van egy sérülése (biciklivel esett az esemény előtt néhány nappal), ami hátráltatja, de ő nem hátrál. Azonban egy ilyen megpróbáltatás még száz százalékos állapotban is iszonyatosan kemény, a Csipi becenevű futó Keszthelyig bírta a fáradalmakat, így nem lett kétszeres teljesítő.