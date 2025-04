Vármegyei foci: botlott a címvédő

Vármegyei I. osztály, eredmények:

Vármegyei foci: a Szentantalfa kikapott

Sümeg VSE-Péti MTE 4-0 (2-0)

Sümeg. V.: Kocsis A.

Sümeg: Szabó – Markó, Nimsz, Farkas, Rédei, Szakonyi, Laczi, Görhes A., Márkus, Csik, Nedelko.

PMTE: Kenyér – Gyurcsek, Trombitás, Széplaki, Nagy (Tóth 81.), Gerencsér, Marton, Simon, Rados, Csi (Széplaki 66.), Fodor.

Gólszerzők: Szakonyi, Farkas, Nimsz, Laczi.

A hazaiak többet birtokolták a labdát és irányították a játékot. A 18. percben Szakonyi kilépett a védők között és találatával előnyt szerzett a hazaiaknak. A 31. percben Farkas gólja tovább növelte az előnyt. A második játékrészben a vendégeknek is volt néhány lehetősége, de a hazaiak szervezett védekezése és hatékony kontrái rendre megakadályozták a vendégek felzárkózását. A 68. percben Nimsz révén újabb hazai gól növelte az előnyt. A 71. percben hazai támadást Laczi szépségdíjas góllal fejezte be. Összességében teljesen megérdemelt sümegi siker, akik a játékban is felülmúlták a lelkesen játszó pétieket a találkozó egészében!

Jók: mindenki (Szabó Ádám a mezőny legjobbja) ill. Fodor Péter, Rados Gergő.

Tudósított: Fazekas László



FC Zirc-Ajka Kristály SE 0-1 (0-0)

Zirc. V.: Nagy J.

Zirc: Bíró – Mári, Bene, Stupián, Szamarasz, Szöllősi. Pataki (Liszi 71.) Winter (Kutasi 76.), Somogyi, Kovács L. (Kovács Á. 82.), Nagy.

Ajka Kristály: Bognár – Móger (Magyar 71.), Grőber, Varga, Szabados, Bencsik (Modory 60.), Gyüre, Pákai, Kocsi, Hriczu, Németh (Szabó 46.).

Gólszerző: Kocsi.

Tihanyi FC-Csetény SE 0-2 (0-1)

Tihany. V.: Magyar Á.

Tihany: Auerbach – Dévényi, Petres, Szente, Henn, Redencki (Fehér 61.), Vojnity, Nemes, Mayer, Barcza (Horváth 46.), Nemes (Hideghéti 77.)

Csetény: Hornich – Szarvas, Horváth, Juhász, Szántó, Nagy, Varga, Arany, Kalányos, Miskei, Szehoffner.

Gólszerzők: Nagy, Szántó.

Kiállítva: Varga (Csetény SE 78.)



Várpalotai BSK-Szentantalfa NVSE 2-1 (0-0)

Várpalota. V.: Karsai R.

Várpalota: Kerekes, Babai, Uj, Szabó, Nagy L., Tóbiás Nagy Á. (Mogyorósi 63.), Oroszi (Bognár 71.) Kolki, Gergely, Auerbach.