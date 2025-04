Visszatért az ellenfelét leütő focista

A Kisalföld írta meg, Venczel Zoltán újra pályára lépett a Győr-Moson-Sopron vármegyei labdarúgó első osztályban szereplő Mezőörs színeiben. A pápai nevelésű futballistát tavaly augusztusban egészen 2028 márciusáig tiltották el, az ok: megütötte ellenfelét a Credobus Tehetségközpont elleni bajnoki mérkőzésen, az esetről videó is készült.

A korábban Veszprémben is futballozó Venczel Zoltán tavaly leütötte ellenfelét, először három és fél évre tiltották el, de már idén pályára léphetett.

Fotó: Pesthy Márton/archív

Venczel Zoltánék fellebbeztek

Venczel Zoltánék fellebbeztek, többször is. Előbb a Győr-Moson-Sopron vármegyei bizottság, majd egy másik vármegye testülete mérsékelte a büntetést. A futballista és képviselője ezt követően a Magyar Olimpiai Bizottság Sportbíróságához fordult, amely még tovább, 2025. április 16-ig csökkentette az eltiltást.

Korábban is írtunk róla, Venczel Zoltán Pápán nevelkedett, még az NB I-es csapatban is szóhoz jutott, később többek között szerepelt a Veszprém színeiben is. Lapunktól kétszer is kiérdemelte a vármegye I legjobb játékosa címet.

Íme a tavalyi esetről készült videó.