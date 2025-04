Nem tudott nyerni a Veszprém Magdeburgban

SC Magdeburg-One Veszprém HC 26-26 (11-14)

Archív fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Magdeburg, Getec Arena, 7800 néző. V.: Horacek, Novotny (csehek)

Magdeburg: HERNÁNDEZ – Hornke 1, LAGERGREN 8, Jensen, Claar 3, Weber 1, Musche. Csere: Zechel, Kristjansson 3, Pettersson, Magnusson 4 (3), Serradilla, MERTENS 5, O’Sullivan, Damgaard, Portner. Edző:

One Veszprém HC: CORRALES – Marguc 1, REMILI 2, FABREGAS 9, Ligetvári, Koszorotov 3, Elísson 3. Csere: Palasics, Grahovac, Descat, Sandell, Cindric 1, PÁLMARSSON 4, Pechmalbec, Vajlupau 2, Casado 1. Edző: Xavier Pascual.

Kiállítások: 2, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 4/3, ill. 4/3.

Parázs hangulatban kezdődött az összecsapás. A hazaiak vezették az első támadást, az akció végén Corrales védett, az ellentámadásból pedig Koszorotov emelkedett a magasba, és bombázott a kapuba, 0-1. Hamar jött az egyenlítés, Weber volt eredményes hazai oldalról, 1-1. A 4. percben ismét Koszorotov talált be, majd a magdeburgi támadásnál megsérült Musche, aki az achillesét fájlalta. A német csapat közönségkedvence végül elhagyta a pályát, nem tudta folytatni az összecsapást. A Veszprém nagyon fegyelmezetten kezdett, mind védekezésben, mind támadásban. 6. perc.: 1-4. A hazaiak játékába új színt hozott Kristjansson, és feljavult a német együttes. 12. perc.: 7-7. A magas hőfok sok hibát csikart ki az együttesekből. A 16. minutumban veszprémi részről Marguc, a hazaiaknál pedig Weber hagyta ki a maga hétméteresét. A 23. játékpercben Cindric hatalmas labdával szolgálta ki Fabregast, aki a jobb felsőbe lőtt. Utána jött egy Corrales-védés, három gólos előnyért támadhatott a bakonyi csapat, de Hernández érezte az irányt, 9-11. A játékrész végén egy magdeburgi támadáson belül két védést is bemutatott Corrales. A Veszprém az első félidőt parádén hozta le, minden működött, amit Xavier Pascual elképzelt, 11-14.

Félidőben: Magdeburg-One Veszprém HC 11-14

A második játékrész elején Mikita Vajlupau köszönt be (11-15), majd Corrales mutatott be egy nagy védést. Fantasztikusan játszott a Veszprém, nem kevés gondot okozva a hazaiaknak. 36. perc.: 13-16. Labdát szerzett a bakonyi alakulat, Remili hát mögötti passzát pedig Fabregas értékesítette, tökéletes mozdulattal (13-17). A 45. percben négy gólos előnnyel bírt a Veszprém, amit a hazaiak ledolgoztak öt percen belül, 22-22. A bakonyiakra nagy nyomás nehezedett, Xavier Pascual időkérést eszközölt. A gyors megbeszélés segített a vendégeken, és hamar újra két gólos előnnyel bírtak, 23-25. A hajrára kanyarodva egalizáltak a németek (25-25) és mondhatni egy új meccs vette kezdetét. Kritikus pillanatban nagy mentést mutatott be Hernández, a Magdeburg pedig először a mérkőzésen átvette a vezetést egy hétméteresből, 26-25. Sokáig támadott a Veszprém az egyenlítésért, majd Pálmarsson ütemtelenül ellőtt labdája pattant a kapuba, 26-26.