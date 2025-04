Corrales elárulta, hogy szeretnének játszani a Magdeburg ellen

Csütörtök estére kialakul a kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjének mezőnye. A Veszprém-Magdeburg párharc első összecsapása, Németországban döntetlent hozott. A bakonyiak spanyol kapusa, Rodrigo Corrales újabb szoros csatára számít.

Kőkemény csatát ígér a Veszprém-Magdeburg összecsapás. A felek egyike bejut a kézilabda Bajnokok Ligája kölni négyes döntőjébe

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A statisztika is ezt mutatja: ebben a szezonban eddig kétszer találkozott egymással a magyar és a német csapat, mind a kettő meccs ikszre végződött a rendes játékidőben. Utóbbit azért kell hozzátenni, mert tavaly, az egyiptomi klubvilágbajnokság döntőjében a bakonyiak hosszabbításban diadalmaskodtak a Magdeburg ellen. Corrales bravúros védésekkel segítette történelmi sikerhez csapatát, a veszprémiek először emelhették magasba a klub-vb trófeáját.

Ha nem is történelmi, de óriási diadalra készülnek most a bakonyiak, akik az elmúlt két idényben lemaradtak a BL négyes döntőjéről.

Veszprém-Magdeburg: nagy lendülettel kezdenének a hazaiak

A One Veszprém HC spanyol kapusa, Rodrigo Corrales elárulta, milyen tervekkel lépnek pályára csütörtökön.

„Nem lesz könnyű dolgunk, hiszen a Magdeburg már többször is bizonyította, hogy nagyon nehéz ellenük kézilabdázni. Sosem mondanak le a győzelemről, még akkor sem, hogy ha többgólos hátrányban vannak. Nagyon sok alkalommal jöttek már vissza ilyen helyzetből. Szinte mindig van kapacitásuk arra a meccsek végén, hogy ezt megtegyék. Erre oda kell majd figyelnünk. Mi szeretnénk ugyanolyan lendülettel kezdeni a találkozót, mint Németországban. Támadásban és védekezésben is hasonló teljesítményre lesz szükségünk. Egy góllal kell többet szereznünk náluk és akkor elérjük a célunkat. Ez azonban, ahogy már mondtam, nem lesz könnyű. Eddig két mérkőzést játszottunk egymás ellen a szezonban és a rendes játékidőben mind a kettő döntetlennel zárult. Most is hasonlóan szoros meccsre számítok.” – fogalmazott a hálóőr klubja honlapjának.

A One Veszprém HC–SC Magdeburg találkozó csütörtökön 18.45-kor kezdődik.