Ütések csattantak, piros lapok villantak – a Szeged nyerte a kézilabda háborút

Tatabányán csaptak össze vasárnap este a magyar férfi kézilabda nagyágyúi, a Veszprém-Szeged derbitől mindenki jó meccset várt, ugyanakkor a legtöbben a címvédő bakonyiakat tartották esélyesebbnek.

Kőkemény küzdelmet hozott a Veszprém-Szeged kézilabdaderbi, amely vasárnap a Magyar Kupa sorsáról döntött. A Tisza-partiak ünnepelhettek

Fotó: Flajsz Péter/Kemma.hu

Veszprém-Szeged: egy gól döntött

A küzdelemre semmilyen panasz nem lehetett. A remekül kezdő szegediek hat góllal megléptek, nehezen tért magához a címvédő, amely piros lap miatt korán elveszítette Ligetvári Patrikot. A védő arcon találta ellenfelét. A folytatásban fokozatosan javult a bakonyiak teljesítménye, akik minimálisra faragták hátrányukat. A második félidőben még nagyobb volt a birkózás, mint az elsőben, fizikailag és mentálisan is fáradtak a felek. A Veszprém sokszor a hajrában darálja be ellenfeleit és sikerült is kiegyenlítenie. A Pick azonban nem hagyta magát és a szenzációsan teljesítő Thulin kapus vezérletével megnyerte a finálét, 31-31. A Szeged 2019 után ünnepelhetett újra kupasikert, történetében a nyolcadikat.

- Ha az erőviszonyokat nézzük, akkor a Veszprém a nagy testvérünk. Mi most szerettünk volna az idegesítő kis testvér lenni, aki borsot tör az idősebb orra alá. Erre minden lehetőségünk megvolt, amit sikerült is megragadnunk. Kitettük a szívünket a pályára, a második félidőben pedig nagyon jókor jöttek Tobias Thulin védései – nyilatkozta a derbit követően Michael Apelgren, a Tisza-partiak svéd mestere.

A Szeged csapatkapitánya, Bánhidi Bence azt a mentális erőt emelte ki, amelyet végig sikerült fenntartaniuk. - A két irányítónk nagyon jól kontrollálta a mérkőzést, le a kalappal előttük. Nem voltak nagyobb hullámvölgyeink, kisebbek igen, de ezeken mindig túl tudtunk lendülni, ennek is kulcsszerepe volt – mondta az MTI-nek a válogatott beállós, aki a második félidőben csúnyán összefejelt a veszprémi Ludovic Fabregassal. Bánhidi megszédült, úgy kellett letámogatni a pályáról, de vissza tudott térni. Fabregas orra pedig vérzett, a jelenet jól mutatta azt a gladiátorküzdelmet, amelyet a két csapat bemutatott.

A csata két piros lapot is hozott, Ligetvári mellett a szegedi Gleb Kalarasnak is végleg el kellett hagynia a pályát. Igaz, ez már a hajrában történt, az orosz honfitársát, Szergej Koszorotovot könyökölte hátba.